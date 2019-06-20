В Литве разница в зарплате мужчин и женщин в прошлом году уменьшилась

Разница в зарплате мужчин и женщин в литовской экономике, без учета предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, в 2018 году была 13% и, по сравнению с 2017 годом, уменьшилась на 1,2 проц. пункта.
Komanda
© Shutterstock

По данным Департамента статистики, разница в зарплатах обусловлена не юридическими, а социально-экономическими факторами – распределением числа мужчин и женщин по видам экономической деятельности, их профессией, образованием, возрастом, трудовым стажем и др.

Самая большая разница в зарплате мужчин и женщин в 2018 году отмечалась на предприятиях финансового и страхового профиля – 37,3%. На предприятиях в сфере информации и связи этот показатель был 27,8%, на предприятиях в сфере здравоохранения и социальной работы – 26,9%.

Разница в зарплатах женщин и мужчин в Евросоюзе в 2017 году составляла 16% и за год уменьшилась на 0,3 проц. пункта.

Статьи по теме:

Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки" (59)

Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...

Список самых востребованных специальностей в Литве: этим специалистам долго работу искать не надо (47)

Служба занятости Литвы объявила, представители каких...

Статистика: зарплаты в Литве за ту же работу отличаются на сотни евро (4)

Зарплата в Литве зависит не столько от самой...

Сквернялис: минимальная зарплата с января может составить 430 евро (15)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с...

Будут ли зарплаты в Каунасе выше, чем в Вильнюсе? (10)

В начале этого года средняя зарплата в Каунасе была...

Бизнес

Klaipedos nafta ищет нового главу компании

Правление контролируемого государством оператора...

Евростат: цены на продукты питания в Литве – одни из самых низких в ЕС (4)

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в...

Оборот литовского Huawei Technologies вырос в 1,5 раза до 82 млн евро (1)

Предприятие по торговле технологиями и услугами...

Жители Литвы во время зарубежных поездок в этом году потратили 191 млн евро (1)

Во время зарубежных поездок туристы из Литвы в первом...

В Литве разница в зарплате мужчин и женщин в прошлом году уменьшилась

Разница в зарплате мужчин и женщин в литовской...

TOP новостей

В ваши двери могут постучаться: пожарные инспекторы проверяют наличие детекторов дыма в домах (6)

Чуть более года назад в нашей стране вступило в силу...

Переговорщики по коалиции в Сейме Литвы не договорились о пособиях на детей (1)

Представители ведущих переговоры о коалиции четырех...

Сквернялис все еще сомневается, оставаться ли премьером Литвы (9)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

Артемий, играющий в русскую рулетку: ничего не выигрываю, но и не теряю свободу В национальной сегрегации виноваты обе стороны (33)

Он рассекает по литовскому городу Тракай в белых...

Грибаускайте наложила вето на закон о праве иметь оружие в военное время (23)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наложила...