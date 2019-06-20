В Литве разница в зарплате мужчин и женщин в прошлом году уменьшилась

По данным Департамента статистики, разница в зарплатах обусловлена не юридическими, а социально-экономическими факторами – распределением числа мужчин и женщин по видам экономической деятельности, их профессией, образованием, возрастом, трудовым стажем и др.

Самая большая разница в зарплате мужчин и женщин в 2018 году отмечалась на предприятиях финансового и страхового профиля – 37,3%. На предприятиях в сфере информации и связи этот показатель был 27,8%, на предприятиях в сфере здравоохранения и социальной работы – 26,9%.

Разница в зарплатах женщин и мужчин в Евросоюзе в 2017 году составляла 16% и за год уменьшилась на 0,3 проц. пункта.