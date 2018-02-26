Средняя начисленная заработная плата (брутто) в Литве, за вычетом индивидуальных предприятий, в четвертом квартале 2017 года составила 884,8 евро - на 7,5% больше, чем в том же квартале 2016 года.
Средняя выплаченная заработная плата (нетто) в стране за сопоставимый период выросла на 8,4% до 690,5 евро, сообщил Департамент статистики.
Реальная заработная плата, по мнению специалистов в сфере статистики, за квартал выросла на 2,5%, а за год на 4%.
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