Средняя выплаченная заработная плата (нетто) в стране за сопоставимый период выросла на 8,4% до 690,5 евро, сообщил Департамент статистики.

Реальная заработная плата, по мнению специалистов в сфере статистики, за квартал выросла на 2,5%, а за год на 4%.