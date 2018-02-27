В Литве растут объемы интернет-торговли

По сообщению Lietuvos pastas, популяризации привычки литовцев покупать в интернете способствует рост электронных магазинов в Литве и Европе, и возможности выбора.

"Крупнейший рост покупок в интернете фиксировался среди людей, которые закупаются хотя бы раз в квартал, а сократилось количество случайных покупателей в интернет, которые делают покупки раз в полгода или в год", - отметила в пресс-релизе глава отдела исследования рынка Lietuvos pastas Эдита Юркене.

Согласно опубликованным в декабре данным Евростата, во всем Евросоюзе в интернете в прошлом году хотя бы раз покупали 68% опрошенных.

"В соседней Эстонии по интернету покупают 58% респондентов, в Латвии - 46%. Наиболее в этом продвинулись жители Великобритании и Скандинавских стран, где в покупки в интернете совершают 8 из 10 человек", - сказала Э. Юркене.

По данным Lietuvos pastas, как в Литве, так и в других странах, чаще всего в интернете покупается одежда, обувь, спортивные товары, косметика, парфюмерия, товары домашнего обихода, бытовое оборудование, электроприборы и книги.

Исследование в декабре 2017 - январе 2018 года провела компания социологических и рыночных исследований SIC. В опросе приняли участие 1006 человек в возрасте от 16 до 74 лет.