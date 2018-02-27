В Литве растут объемы интернет-торговли

По сообщению Lietuvos pastas, популяризации привычки литовцев покупать в интернете способствует рост электронных магазинов в Литве и Европе, и возможности выбора.
"Крупнейший рост покупок в интернете фиксировался среди людей, которые закупаются хотя бы раз в квартал, а сократилось количество случайных покупателей в интернет, которые делают покупки раз в полгода или в год", - отметила в пресс-релизе глава отдела исследования рынка Lietuvos pastas Эдита Юркене.
Согласно опубликованным в декабре данным Евростата, во всем Евросоюзе в интернете в прошлом году хотя бы раз покупали 68% опрошенных.
"В соседней Эстонии по интернету покупают 58% респондентов, в Латвии - 46%. Наиболее в этом продвинулись жители Великобритании и Скандинавских стран, где в покупки в интернете совершают 8 из 10 человек", - сказала Э. Юркене.
По данным Lietuvos pastas, как в Литве, так и в других странах, чаще всего в интернете покупается одежда, обувь, спортивные товары, косметика, парфюмерия, товары домашнего обихода, бытовое оборудование, электроприборы и книги.
Исследование в декабре 2017 - январе 2018 года провела компания социологических и рыночных исследований SIC. В опросе приняли участие 1006 человек в возрасте от 16 до 74 лет.
The Guardian: приближенные Путина отмывали через эстонский филиал Danske средства и угрожали таллиннским банкирам расправой (17)
В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20...
Экономист: весной подорожает горючее, будут и другие соблазны для повышения цен (53)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (68)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
Холодная погода повысила цену на электроэнергию в Литве (13)
По причине холодной погоды цена на электроэнергию на...
TOP новостей
Экономист: весной подорожает горючее, будут и другие соблазны для повышения цен (53)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Работники торгового центра в ужасе от того, чем их кормят на работе (68)
"Нас кормят отходами", – сказала работница крупнейшего...
Страсбургский суд отклонил жалобу дочери Петкявичюса по делу о "Корабле дураков" (32)
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...
В Литве установлен новый рекорд температуры (4)
Во вторник ночью самым сильным мороз был в Укрмерге,...
Новая идея напугала: учителя такими темпами из незавидного положения не выберутся (26)
Литва договорилась стремиться к тому, чтобы до 2015 года...