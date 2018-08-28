Директор компании Vilniaus turtas Антанас Кудараускас сказал, что оценивать роскошные проекты сложно да и оценка получается субъективной. По его словам, некоторые проекты прекрасно вписываются в окружение, а другие портят вид.

"Я не архитектор, поэтому мое мнение скорее субъективное, но есть проекты, которые дополняют имеющиеся постройки и гармонично вписываются в окружение, а есть такие, которые, скажем, не попали или немного не попали в тему. При ужесточении требований к энергетическому качеству жилья в будущем строительству такая гармония будет обходиться еще дороже", – сказал Кудараускас.

По его словам, если люди покупают такое жилье, значит или цена хорошая, или удовлетворительная, или как минимум терпимая.

Компания Hanner предлагает своим клиентам жилье премиум-класса в центре, недалеко от Нерис. Стоимость жилья в Centro rezidencija составляет 2100 евро за 1 кв. м, а в Pilies apartamentai - 2600 евро за 1 кв. м. Несмотря на это представитель Hanner Ритис Залога сказал, что жилье пользуется интересом покупателей.

"В первом проекте Centro rezidencija продано больше 80% квартир. В Pilies apartamentai - больше 60%", – сказал Залога, заметив, что все квартиры планируют продать в течение 22 месяцев, а может и раньше.

В центре Вильнюса продают и жилье в одном из самых высоких зданий Виьнюса - #Tower. Продажи начаты после Нового года, пока проданы 6 квартир, 29 забронированы.

На нижних этажах этого здания жилье стоит от 116 000 евро, а на верхних больше миллиона.

Коммерческий директор Irec Baltic Саулюс Кульветис сказал, что проект был представлен осенью прошлого года, а с началом продаж интерес возрос еще больше. Он убежден, что все квартиры будут проданы меньше чем через год. Он заметил, что возможность снижения цен даже не рассматривают, для нынешних покупателей это неглавное.



Еще неоконченный проект Paupio, который развивает компания MG Valda, также пользуется интересом клиентов, с начала года продано около 30%.

Цены здесь колеблются в пределах 2200-4500 евро за кв. м. Все квартиры планируют продать к окончанию проекта, т.е. к 2022 году. Поскольку это уникальный проект, о снижении цен никто не думает.

Эксклюзивные апартаменты с террасами на крыше, направленными в сторону Старого города, предлагает проект Šaltinių namai. Цена апартаментов здесь начинается от 4800 евро за кв. м, это большие апартаменты, их площадь 220-300 кв. м.

Стоимость функциональных семейных квартир меньшего размера начинается от 2700 евро. Директор Pro Kapital Неринга Расимавичене сказала, что такие цены не должны удивлять. это эксклюзивный проект: своим местоположением, архитектурными решениями, уединенностью, видами и даже соседством.

Уже продано 60% квартир этого объекта.