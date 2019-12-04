"24 600 человек. Столько граждан других стран, по данным "Содры", работали в Литве во втором квартале этого года", – сказала представитель CVMarket.lt Раймонда Татарелите.

По ее словам, в течение двух лет количество иностранцев на литовском рынке удвоилось – с 0,8% в третьем квартале 2017 г. до 1,8% в апреле-июне 2019 г. Больше всего иностранцев (почти 17 000) работают водителями большегрузных машин, остальные - в сфере строительства и промышленности.

"Около 600 строителей, чуть больше штукатуров, 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, больше 300 электриков, 120 поваров. Иностранцы работают не только простыми рабочими, 130 из них возглавляют основанные в Литве компании, учреждения или организация. В публичном пространстве появляется информация об иностранцах, которые работают не только в столице, но и в провинции, не только на стройке или за рулем авто, но и в офисах" – сказала Татарелите.

По данным опроса, проведенного CV Market, в котором участвовали 1196 работников литовских компаний, каждый 5 житель Литвы работает с коллегами-иностранцами. Чаще всего упоминают граждан России, Беларуси и Украины, наибольшее их число работает в транспортном и строительном секторах.

"В Литве обобщенным символом эмигранта мог бы стать украинец или белорус за рулем фуры как аналог поляка-сантехника, прославившегося на Западе в 2004–2005 гг.", – сказала Татарелите.

11,3% участников опроса, работающих с иностранцами, сказали, что работают с россиянами или белорусами. 10,7% заметили, что работают с украинцами. На третьем месте по количеству упоминаний были эстонцы, латыши и поляки (6,4%), на четвертом - представители разных Западных европейских стран, которые обычно занимают руководящие должности (5,5%).

Интересно, что 2,6% жителей указали, что работают с выходцами из Азии, 1,4% - с гражданами США, стран Южной Америки.

Реже в литовских компаниях работают граждане Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии и Румынии (1,2%). 3,2% респондентов сказали, что их коллеги приехали из других стран, которые в опросе не упоминались. 27,2% указали, что у них есть коллеги сразу из нескольких регионов. Правда, почти треть участников опроса ничего не могла сказать о коллегах-иностранцах.

"Несмотря на то, что в последнее время работников из Украины стали переманивать Польша и Германия, можно смело прогнозировать, что количество иностранцев в Литве будет расти. По мере роста зарплат мы становимся привлекательнее и для представителей других стран. Поступает все больше резюме из Украины, Беларуси, стран Азии и даже более развитых чем Литва стран", – сказала Татарелите.