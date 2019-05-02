Литва попадает в тройку стран Евросоюза с самой дешевой рабочей силой. По данным "Евростата" за 2018 год, которые опубликовал Euroblogas.lt, средняя плата за работу в Литве составляет 9 евро в час.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Литва по этому показателю опережает только Болгарию (5,4 евро в час) и Румынию (6,9 евро в час).

Латвия по "дешевизне" рабочей силы занимает пятое место (9,3 евро в час), Польша – шестое (10,1 евро), Эстония – девятое (12,4 евро).

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Средний показатель по ЕС составляет 27,4 евро в час.

Расходы на труд составляют зарплату, деньги на питание, обучение, отбор, рабочую одежду и др. Полученную сумму делят на количество рабочих часов.

Самые большие расходы на труд в Дании (43,5 евро в час), Люксембурге (40,6 евро) и Бельгии (39,7 евро).

Данные исследовали в разных областях, за исключением сельского хозяйства и публичного администрирования. Исследовали компании, в которых работают 10 и больше человек.

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