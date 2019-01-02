С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20 основных продуктов в магазинах разных сетей - Maxima, Iki, Norfa, Rimi и Lidl. Данные показывают, что больше всего отличаются цены на желтый сыр, сметану и сливочное масло.
Maisto produktai
© Shutterstock

Килограмм желтого сыра 45-50% жирности дороже всего продают в магазинах сети Norfа – в среднем на последней неделе декабря он стоил 7,19 евро, а дешевле всего в Maximа – 4,29 евро, об этом сообщается на сайте www.produktukainos.lt.

Килограмм сливочного масла 82% жирности был дороже всего в магазинах Norfа и стоил 7,17 евро, дешевле в магазинах Iki (5,83 евро). Килограмм сметаны 30% жирности дороже всего также стоил в магазинах Norfа (3,61 евро), а дешевле всего - в Maximа (1,76 евро).

Статьи по теме:
Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве  (12)
Исследование цен: за многие продукты в Литве платят почти как в Западной Европе  (32)

Средние цены считали по 3 самым низким ценам в магазинах этих сетей в 4 городах ЛитвыВильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Алитусе. Позже цены будут проверять в 7 городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй Паневежисе, Алитусе и Мариямполе.

Отныне каждую неделю будут сообщать средние цены на крупы, мясо, молочные изделия, яйца, подсолнечное масло, сливочное масло, овощи и др. продукты.

Предполагается, что будут представлять также цены, установленные производителями и наценку торговцев, сообщает Министерство сельского хозяйства.

До сих пор на этом сайте представляли обобщенные цены, без уточнения названия конкретной сети. Цены в магазинах фиксирует и представляет государственная компания Центр сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса.

По данным Департамента статистики Литвы, в ноябре 2018 года в Литве фиксировалась дефляция 0,2%, а в декабре прогнозировали дефляцию в размере 0,5%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Исследование: за некоторые продукты жители Литвы по интернету переплачивают (2)

При покупке некоторых продуктов питания по интернету...

Официально: за некоторые товары жители Литвы платят больше, чем жители других стран Европы (32)

Исследование , проведенное по заказу Минюста и...

Бизнес

Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...

Евро 20 лет спустя: успех или провал? (2)

Ровно двадцать лет назад 11 стран Европы запустили...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (4)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Дело банка Snoras выходит на финишную прямую (28)

Литовская правоохрана намерена завершить...

Центробанки еврозоны прекращают выпуск купюр номиналом 500 евро (1)

С 27 января 17 из 19 центробанков еврозоны прекратят...

TOP новостей

В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (11)

С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...

Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (5)

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (4)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...

Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (1)

Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...