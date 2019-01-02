Килограмм желтого сыра 45-50% жирности дороже всего продают в магазинах сети Norfа – в среднем на последней неделе декабря он стоил 7,19 евро, а дешевле всего в Maximа – 4,29 евро, об этом сообщается на сайте www.produktukainos.lt.

Килограмм сливочного масла 82% жирности был дороже всего в магазинах Norfа и стоил 7,17 евро, дешевле в магазинах Iki (5,83 евро). Килограмм сметаны 30% жирности дороже всего также стоил в магазинах Norfа (3,61 евро), а дешевле всего - в Maximа (1,76 евро).

Средние цены считали по 3 самым низким ценам в магазинах этих сетей в 4 городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Алитусе. Позже цены будут проверять в 7 городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй Паневежисе, Алитусе и Мариямполе.

Отныне каждую неделю будут сообщать средние цены на крупы, мясо, молочные изделия, яйца, подсолнечное масло, сливочное масло, овощи и др. продукты.

Предполагается, что будут представлять также цены, установленные производителями и наценку торговцев, сообщает Министерство сельского хозяйства.

До сих пор на этом сайте представляли обобщенные цены, без уточнения названия конкретной сети. Цены в магазинах фиксирует и представляет государственная компания Центр сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса.

По данным Департамента статистики Литвы, в ноябре 2018 года в Литве фиксировалась дефляция 0,2%, а в декабре прогнозировали дефляцию в размере 0,5%.