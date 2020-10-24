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В Клайпеде в понедельник начинается ежегодный ремонт межсоединения со Швецией NordBalt, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.
Litgrid and LitPol Link
Litgrid and LitPol Link
© DELFI / Karolina Pansevič

Плановый ремонт преобразовательной подстанции будет продолжаться неделю, до 2 ноября.

Посдений плановый ремонт перемычки NordBalt мощностью 700 мегаватт проводился в сентябре прошлого года.

В первом полугодии этого года через NordBalt в Литву было импортировано 2,6 тераватт-часа электроэнергии, что составило около 45% всего импорта электроэнергии.

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