Плановый ремонт преобразовательной подстанции будет продолжаться неделю, до 2 ноября.

Посдений плановый ремонт перемычки NordBalt мощностью 700 мегаватт проводился в сентябре прошлого года.

В первом полугодии этого года через NordBalt в Литву было импортировано 2,6 тераватт-часа электроэнергии, что составило около 45% всего импорта электроэнергии.