Директор Литовской ассоциации овощеводов Зофия Циронкене сказала, что в этом году из-за засухи расходы овощеводов увеличились, что сказалось на росте себестоимости овощей.
Себестоимость в этом году намного выше, поскольку из-за засухи овощи чтобы сохранить урожай", – сказала Циронкене.
По ее словам, не у всех фермеров есть оборудование для полива, поэтому часть урожая пропала.
"В этом году урожай раннего картофеля, лука был на 20% хуже чем в прошлом. Урожай листового салата вообще невозможно было прогнозировать, поскольку за одну неделю вырастал двухнедельный урожай, а на следующую - ничего", – сказала Циронкене.
Сейчас ждут новостей о том, каким будет урожай моркови, капусты, начали копать картошку.
Директор компании Bulvių namai Ремигиюс Грумчус сказал, что из-за засухи в этом году цены на осенний картофель выше.
"Картошку копают, некоторые уже начали, другие ждут. Мы заметили, что урожай немного меньше, чем в прошлом году, сказываются последствия жары,а это влияет на цены, они на 15% выше, чем в прошлом", – сказал Грумчус.
Урожай раннего картофеля был снят в июне, ранний картофель не подорожал, поскольку в Литве было немало привозного хорошего раннего картофеля из Скандинавии и Польши.
Циронкене считает, что есть основания для подорожания и других овощей.
"Цены, наверное, точно будут выше, мы каждый день получаем по несколько запросов на экспорт, значит, во всей Европе не хватает продукции и овощей в Европе в этом году не будет", – сказала Циронкене.
По данным Центра сельскохозяйственной информации и сельского бизнеса, в этом году больше всего подорожал салат "Айсберг" – на 100% дороже, чем в прошлом, морковь – на 75%, лук – на 56%.
По подсчетам центра, литовские компании в июле скупили для переработки и продажи на 43% больше овощей, чем в прошлом.
Картофель на продажу купили 4000 тонн – на 20% больше, чем в прошлом, а для переработки – 489 тонн – на 41%. Других овощей купили на 5500 тонн больше – на 32%.
В июле скупили меньше зелени: в три раза меньше шпината, в два раза - укропа. Аналитики объясняют это неблагоприятными погодными условиями.
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