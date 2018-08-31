Лето еще не закончилось, а тепловики покупают биотопливо на 20% дороже, чем зимой.
По их словам, отопление подорожает как минимум на 10%, а там, где отапливают дома в основном биотопливом - еще больше.
Однако поставщики и производители биотоплива не согласны с тем, что стоимость топлива так сильно влияет на стоимость отопления.
"Поскольку биотопливо составляет небольшую часть, где-то 20-25% стоимости отопления, все остальное - амортизация компаний, присмотр за трассами, присмотр за котельными и т.д. Даже при росте цен на биотопливо подорожание отопления должно быть незначительным, в пределах нескольких процентов", – сказал член ассоциации LITBIOMA Ремигиюс Лапинскас.
В Вильнюсе и некоторых других городах биотоплива используют немного, но здесь отопление подорожает как минимум на 10%.
По данным Комиссии по ценам, увеличилась и цена на газ. В Вильнюсе больше всего расходов связано именно с закупками газа.
Большие цены на отопление могут компенсировать мэрии, однако специалисты отмечают, что эти компенсации в основном просят люди с небольшим достатком.
В прошлом году компенсации получали 100 000 жителей, им выплатили 16 млн. евро.
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