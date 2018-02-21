Согласно подсчетам, за год один житель Литвы съедает около 30 кг курятины. Куриное филе в Литве дешевле, чем в других странах Евросоюза.

Однако в ближайшее время в Литве прогнозируют небольшой рост цен именно на куриное филе, он уже фиксируется и в других странах.

"Большое потребление курятины вызвано несколькими причинами – это часть здорового питания, а жители Литвы заботятся о здоровой пище. Кроме того, курятина - самое дешевое из нежирного мяса. При этом в Литве на одного жителя приходится 35 кг свинины в год. Вероятно, со временем жители Литвы будут потреблять еще больше курятины, это показывает опыт других стран. Например, в Португалии на одного жителя приходятся 40 кг курятины, – сказал глава ассоциации Витаутас Тевялис. – В Литве курятина дешевле чем в других странах Европы. В среднем килограмм филе стоит 5–6 евро. В Скандинавии - 12 евро, а в Швейцарии - 26 евро. Однако из-за сложившейся на рынке ситуации, цена должна немного измениться и в Литве".

Во многих странах на данный момент ощущается нехватка куриного филе, поэтому растет спрос на него в других странах. В Литве у нас хорошие условия для птицеводства, поэтому себестоимость и цена на курятину невысокие. У местных предпринимателей появилась возможность экспорта курятины. Однако, конечно же, в первую очередь продукцию хотят реализовывать на месте – в Литве, а при сложившейся на мировом рынке ситуации, цена не может не меняться – это нормальные законы экономики. Можно порадоваться, что цена увеличится незначительно – это не будет "синдром" цены на сливочное масло", – сказал Тевялис.

По его словам, цена увеличится на 5-10%, т.е. на 50 евроцентов за кг.