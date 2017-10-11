В Литве продано на 10% меньше новых квартир, старые дешевеют

За 9 месяцев 2017 г. в Вильнюсе продано 2900 новых квартир, это на 10% меньше, чем за 9 месяцев 2016 г. Больше всего продали квартир среднего класса, а цена за кв. м увеличилась на 2,4%.

По слова представителя компании EIKA Мартинаса Жибуды, "коррекция рынка на 10% - это возвращение к нормальной сезонности рынка - летом продажи замедляются, а с наступлением осени - восстанавливаются. Кроме того, в течение трех лет подряд мы наблюдаем 20% рост рынка".

"Оценивая рынок, мы замечаем, что к концу года на рынке будет около 5000 свободных квартир. В начале года их было 3600, сейчас 4130, однако уже сейчас известно о 1000 строящихся, но официально еще не продаваемых квартирах", – сказал представитель EIKA.

Как бы там ни было, но покупатели все еще охотно покупают квартиры на начальной стадии: если в прошлом году в строящихся домах продали – 48% - квартир, то в этом этот показатель увеличился до 63%. "Скорее всего это определяют две тенденции: первая – 70% всех непроданных квартир находятся в недостроенных домах, а вторая - хорошая ценность новых проектов, она приемлема для покупателей в плане соотношения цены и качества, поэтому люди покупают сразу, не ждут завершения проекта", – предположил Жибуда.

Сейчас на первичном рынке жилья в Вильнюсе квадратный метр стоит 1776 евро, это на 2,4% больше, чем год назад. По словам Жибуды, цены должны остаться на этом уровне.

Средняя цена на старые квартиры в крупных городах, за исключением Вильнюса, снизилась на 1,4%, до 792 евро за кв. м. В Вильнюсе в третьем квартале этого года за кв. м жилья в старом доме в среднем платили по 1345 евро - на 2,9% меньше, чем во втором квартале, но на 5% больше, чем в среднем в 2016 г.

По данным Центра регистра, в третьем квартале в Вильнюсе квадратный метр в старых частных домах стоил в среднем 881 евро. За квартал цена снизилась на 1% и была на 5,8% ниже, чем в 2016 г. В Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе старые индивидуальные дома за год подешевели на 0,8%, до 569 евро за кв. м.

Согласно результатам опроса банка SEB, частые разговоры о возможном пузыре на рынке недвижимости в Литве заставили жителей сомневаться в дальнейшей возможности повышения цен на жилье. Опрос показал, что за квартал с 58 до 54% уменьшилось число респондентов, которые считают, что жилье в Литве в ближайшие 12 месяцев будет дорожать.

"Число людей, которые считают, что жилье будет дорожать, увеличилось незначительно – с 8 до 9%. Больше увеличилась часть людей, которые не знают, что ответить – 18% не знают, будут ли цены на жилье расти или снижаться", – сказал старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

Он прогнозирует, что если рост экономики в Литве в 2018 г. будет около 3% или выше, а средняя зарплата вырастет на 7%, то цены на жилье будут расти, только медленнее, чем в последние два года.