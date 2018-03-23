Один из литовских магазинов, торгующих бытовой и компьютерной техников, сообщил, что продал самый дорогой персональный компьютер. Его цена 14 031 евро.
Apple iMac Pro kompiuteris
© Reuters

"Это был Apple iMac PRO 27' 5K максимальной комплектации. Такие компьютеры собирают на специальной "линии", на этих компьютерах не бывает серийных номеров. Компьютер приобрел "добытчик" криптовалют, но не для работы, а для личного пользования", – сказал представитель Topo centras Жильвинас Кульвинскис.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Литовские предприниматели вкладывают в рекламу алкоголя за рубежом

Литовские предприниматели не скрывают, что увеличивают...

В Литве продан один из самых дорогих компьютеров (2)

Один из литовских магазинов, торгующих бытовой и...

В выходные начинается летний летный сезон: какие новшества ждут?

В последнее воскресенье марта традиционно начинается...

С осени Ryanair будет летать из Вильнюса в Киев плюс новые рейсы в Жирону, Римини, Бургас

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с начала ноября...

До начала работ на II этапе Южной объездной дороги остался лишь один шаг (1)

Министерство транспорта и коммуникаций, Литовская...

TOP новостей

Как менялась Америка: от беззаботных 80-х до динамичных 10-х, новых пристрастий и вызовов "У нас в Америке" (2)

В Соединенные Штаты Америки Адам Павликевич попал в 1981...

Российские шпионы под дипприкрытием в Литве: как они выглядят и чем занимаются (84)

После того как президент Литвы Даля Грибаускайте 22...

Кем может стать Грибаускайте после завершения срока полномочий (77)

Где строить дом, президент Литвы Даля Грибаускайте...

Весть литовского еврокомиссара: Литве нужны новые налоги (23)

Для Литвы по-прежнему актуальны вопросы налога на...

ЕС отзывает своего посла в России из-за дела Скрипаля (349)

Лидеры стран ЕС официально согласились с...