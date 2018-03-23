"Это был Apple iMac PRO 27' 5K максимальной комплектации. Такие компьютеры собирают на специальной "линии", на этих компьютерах не бывает серийных номеров. Компьютер приобрел "добытчик" криптовалют, но не для работы, а для личного пользования", – сказал представитель Topo centras Жильвинас Кульвинскис.