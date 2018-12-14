В пятницу приступает к работе сформированная в литовском правительстве рабочая группа по вопросу о повышении зарплат работникам государственного сектора.
© DELFI / Karolina Pansevič

До февраля эта группа должна выработать проект повышения зарплат бюджетникам в период 2020–2025 годов.

Формирование группы началось в то время, как продолжается забастовка педагогов, требующих изменения системы штатной оплаты и повышения зарплат.

Председателем комиссии является вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис, но на первое ее заседание придет и премьер Саулюс Сквярнялис, подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

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В составе переговорной группы будут работать семь министров, представители профсоюзом и многих политических партий.

Оппозиционные консерваторы отказались участвовать в группе, аргументируя тем, что правительству нужно напрямую вести переговоры с бастующими учителями о повышении зарплат.

С. Сквярнялис говорит, что такое их решение - это "еще одно доказательство политического цинизма и двуличия консерваторов".

Педагоги профсоюза во главе с Андрюсом Навицкасом бастуют уже месяц.

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Бизнес

В Литве приступает к работе переговорная группа по вопросу о повышении зарплат бюджетникам

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