В Литве приступает к работе переговорная группа по вопросу о повышении зарплат бюджетникам

До февраля эта группа должна выработать проект повышения зарплат бюджетникам в период 2020–2025 годов.
Формирование группы началось в то время, как продолжается забастовка педагогов, требующих изменения системы штатной оплаты и повышения зарплат.
Председателем комиссии является вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис, но на первое ее заседание придет и премьер Саулюс Сквярнялис, подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.
В составе переговорной группы будут работать семь министров, представители профсоюзом и многих политических партий.
Оппозиционные консерваторы отказались участвовать в группе, аргументируя тем, что правительству нужно напрямую вести переговоры с бастующими учителями о повышении зарплат.
С. Сквярнялис говорит, что такое их решение - это "еще одно доказательство политического цинизма и двуличия консерваторов".
Педагоги профсоюза во главе с Андрюсом Навицкасом бастуют уже месяц.
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