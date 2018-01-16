"(Деятельность компании - ред.) остановлена потому, что в данном случае мы не получили все необходимые документы, чтобы мы установить размер страховок. Пока мы не можем подтвердить, достаточен ли тот уровень страхования, который имеется. Сейчас они обязаны предоставить документы", - сказал BNS заведующий отделом по надзору за туристической деятельностью ДТ Тадас Жянтялис.

По его словам, ДТ в понедельник остановил на 10 рабочих дней лицензию туроператора Travelonline Baltics. Если за это время не будут устранены нарушения, то ДТ отзовет лицензию навсегда и тогда нужно будет смотреть, пострадал ли кто-то из клиентов компании.

"Пока никто нигде не пострадал. Приостановка лицензии означает только то, что они не могут брать новые обязательства - они должны остановить продажи. Данных о том, что они продолжают осуществлять продажи, у нас нет. Все, кто приобрел (у них) путевки, могут по ним ехать, пока не произошло что-то, в связи с тем они (туроператор - ред.) полностью прекращают деятельность и прекращают выполнять свои обязательства", - сказал Т. Жянтялис.

Деятельность Travelonline Baltics уже приходилось останавливать в конце 2015 года. Тогда предприятие пополнило сумму страхования с 75,3 тыс. евро до 94,3 тыс. евро и представило документы в ДТ, и действие его лицензии была возобновлена.

Travelonline Baltics позиционирует себя как одного из крупнейших продавцов туристических путевок по Интернету в Литве - компания организует поездки на популярные курорты Средиземного моря, в Таиланд и на Канарские острова, она также предоставляет туристические услуги бизнесу.