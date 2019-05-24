На итальянской ярмарке Italian food for Baltics Итальянско-литовская торговая палата представила первый пиццемат в странах Балтии. Для работы автомата нужна качественная интернет-связь и электричество. Традиционную итальянскую пиццу он изготавливает быстрее чем за 3 минуты. Диаметр пиццы 27 см. Такой автомат работает круглосуточно.
Основатель CiboLabs и инженер создавший пиццемат Клаудио Торгеле рассказал, что пиццемат может приготовить пиццу 4 видов (Margarita, Peperroni, с ветчиной, Dolomiti), оплатить заказ можно с помощью банковской карты или мобильного приложения, можно оборудовать и механизм оплаты наличными. После оплаты автомат начинает готовить пиццу - делает тесто, раскатывает его, выкладывает необходимые ингредиенты и печет пиццу. Заполнять автомат продуктами надо после изготовления 100 пицц. Уточняется, что ассортимент пицц можно менять в зависимости от того, в какой стране он будет работать.
По данным DELFI, эти автоматы уже работают в Австралии, Южной Корее и других странах Азии, а также в Италии, Хорватии, Румынии, Великобритании. Всего на рынке есть 250 пиццематов. Сейчас их производители сосредоточены на распространении этих автоматов в Америке и Европе. На этих рынках планируют запустить 150 пиццематов.
DELFI интересовался, можно ли приобрести такой автомат для дома. Торгеле заметил, что это может себе позволить только очень состоятельная семья, такой случай имел место – один пиццемат стоит в доме в Дубае, он стоил 25 000 евро.
Стоимость пиццы в таком автомате составляет 5-7 евро и зависит от места, где он стоит, рынка. ни могут размещаться в торговых центрах, офисах, университетах, больницах, в местах, где проводят концерты, различные мероприятия или на курортах, например, в Паланге.
Генеральный секретарь Итальянско-литовской торговой палаты Уго Меуччи сказал, что в странах Балтии уже идут переговоры о продаже пиццематов. В Литве этими автоматами интересуются офисные центры.
За обслуживание пиццематов в странах Балтии будет отвечать компания Rikka.
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