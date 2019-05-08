Отделение транзитного движение от местного, четыре полосы с допустимой скоростью 130 км/ч, соединительные дороги с допустимой скоростью 90 км/ч, оборудование разделительной полосы, разноуровневые перекрестки – вот основные международные стандарты, которые внедряют при реконструкции государственной дороги A5 Каунас–Мариямполе–Сувалки на участке от 56,83 до 97,06 км.
Kelio darbai A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Этот участок попадает в трансевропейскую сеть дороги E67 (Via Baltica), поэтому будет отвечать всем международным стандартам.

В настоящее время это один из участков с очень интенсивным движением в Литве, где часто случаются ДТП. После реконструкции не будет ДТП на перекрестках, ДТП с участием животных. После оборудования разделительной полосы исключат возможность столкновения между транспортными средствами, которые едут в разном направлении. Согласно подсчетам, число ДТП сократится на 70%.

Статьи по теме:
Удивительная деталь - по улицам Литвы уже давно ездят автономные автомобили  (10)
Ремонт автомагистрали у Каунаса: водителям придется вооружиться терпением  (1)

В 2001–2017 гг. на этом участке произошло 256 ДТП, во время которых пострадали 332 человека, еще 79 погибли. Это почти 20% всех погибших на Via Baltica за этот период. В 2018 г. на этом участке зафиксировали 11 технических ДТП - 6 столкновения автомобилей, 3 - ДТП с участием животных.

Чтобы повысить безопасность движения, не только отделять транзитное движение от местного, но и оборудуют разноуровневые перекрестки, соединительные дороги.

По словам директора Литовской дирекции автомобильных дорог Виталия Андреева, при оборудовании этого участка Via Baltic, руководствуются техническим регламентом, подготовленным Германией, Нидерландами и др. прогрессивных стран Европы. "Насколько нам известно, и Польша намерена реконструировать Via Baltica по установленному регламенту", – сказал он.

Проект финансируют на деньги программы присмотра за дорогами и их расширения, предварительная стоимость проекта 300 млн. евро. Работы планируют начать в 2021 г., когда закончатся процедуры перенятия земель для общественных нужд. Проект должен быть завершен в 2025 г.

Бизнес

Комитет Сейма Литвы обсудит иск фонда РФ по компенсации экс-акционеру Snoras

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Cейма Литвы...

Выручка Klaipedos nafta за год выросла на 15%

За четыре первых месяца этого года выручка от продаж...

Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (23)

Новые возможности на рынке труда, нехватка...

Эстония и Латвия обложат пошлиной электричество из РФ, Литва торговлю прекратит (30)

Эстония и Латвия осенью введут пошлину на российскую...

В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (21)

Отделение транзитного движение от местного, четыре...

TOP новостей

Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей (23)

Новые возможности на рынке труда, нехватка...

В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч (21)

Отделение транзитного движение от местного, четыре...

Взаимоуважение между участниками движения: кому сложнее мотоциклисту или водителю авто

Для обеспечения безопасности на дорогах важно...

Карбаускис признал: одному из кандидатов он предлагал отсупить (3)

8 мая в самоуправлении Каунаса досрочно на...

Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску (1)

Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил...