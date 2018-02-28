В Литве появится офис Booking.com

Проект Penta состоит из одного семиэтажного здания площадью 13.800 кв. м.

В пресс-релизе сказано, что рядом с ареной Siemens в Вильнюсе в офисном квартале Technopolis есть 7 офисных зданий – Alfa, Beta, Gama, Delta, Penta (Beta и Delta – по два здания).

На втором и третьем этажах этого здания (площадь 4.000 кв. м) в апреле разместится офис сайта Booking.com (Booking.com Customer service center Lithuania). Здесь откроется 9-ый в Европе колл-центр.

Согласно планам, в этом годы в офисе трудоустроят около 200 человек, а до 2022 г. – до 900 человек.

В этом офисном здании интегрированы заведения общепита.

"У двух компаний, которые разместятся в этом здании, будет возможность разместить столовые для своих работников, - сказала глава Technopolis Lietuva Лина Масколюне. – Согласно прогнозам, в ближайшие несколько лет в Литве увеличится число компаний, которые для улучшения условий работы своих работников, захотят оборудовать столовые для них.

В Финляндии и других Скандинавских странах уже сейчас работникам предлагают подобные модели: работодатель погашает часть платы за обед или оплата обедов выступает как часть зарплаты.

На 4-м этаже Penta запланированы 14 офисов для небольших и средних компаний (60-250 кв.м) с общей инфраструктурой: двумя большими кухнями, зонами отдыха и конференц-залами. С марта здесь разместятся литовские и зарубежные компании: Vakarų medienos grupė, Rokiškio aliejinė, Vertikali medija, DomoPlius и др.

Три этажа здания Penta арендует группа компаний Icor: Icor, Axis Industries, City Service, Mano būstas, Realco.

