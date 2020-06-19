Альвите Валуцкене из Вилкавишкского района сказал, что засуха в этом году картошке не страшна, но и ливни не к добру.
Валуцкене сказала, что цены на картошку не прогнозируемы и зависят не от урожая, а от ситуации в Европе.
"Если в Европе картошки не хватает, это чувствуем и мы. У нас может и не быть картошки, но и цены высокой не будет. Российский рынок закрыт, а европейский заполнен всем, прогнозы тут делать сложно", – сказала она.
"Поляки - серьезные конкуренты. У них качество почти всегда хуже, чем в Литве, но нам это не помогает. Другие страны – Венгрия, Сербия и Румыния покупали много картошки у поляков. Они знают, что качество хуже, но ищут более низкие цены.
В этом году в Польше картошки много, нам это не на руку. Мы не можем поднять цену, несмотря на инвестиции. Что-то прогнозировать пока рано, все зависит от погоды, будут ливни, будет плохой урожай", – подчеркнула она.
Роландас Андрулис из Кедайняйского района будущего не боится непогоды, поскольку раннюю картошку в этом году не сажал из-за холодной весны. Он прогнозирует, что урожай картошки в этом году будет лучше, чем в прошлом году. Андрулис прогнозирует, что цены будут немного ниже, чем в прошлом году, поскольку картошки мало не будет.
Согласно имеющимся данным, свежая картошка в Литве стоит столько же, сколько и в прошлом году - ни больше, ни меньше.
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