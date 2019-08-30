Столовых было много в советское время, но после смены строя часть их обанкротилась. А остальные выглядели непривлекательно из-за старого оборудования и оснащения. Поэтому они утратили свою популярность.
Однако концепция столовых самообслуживания удобна для работающих людей, которые хотят быстро поесть и предпочитают теплую и качественную еду. Поэтому, когда появились деньги для инвестиций, их стали вкладывать в современные технологии производства, хранения продуктов и обслуживания клиентов.
"Похоже, такие места популярны среди клиентов", - сказал представитель компании AG Consulting Андрюс Щербавичюс.
Каунасец Йонас Палис считает себя любителем столовых. Он побывал во многих столовых Каунаса и других городов Литвы.
"Столовая хороша тем, что собираешь себе блюдо как лего. Конечно, и тут бывают разные варианты, в некоторых столовых это невозможно. Но есть и такие, где, если хочешь котлету с гречей, получаешь, хочешь с картофельным пюре - пожалуйста. Не надо, как в кафе, заказывать и ждать", – сказал Палис.
По его мнению, в столовую идут те, кто не любит прием пищи как церемонию.
"Лично для меня - прием пищи это сокращение жизни. Мне надо быстро поесть и забыть", – сказал Палис.
Однако если в столовой можно заказывать такой вариант, как тебе хочется, то обед не будет дешевле, чем в кафе. Он обойдется примерно в 5 евро. А в кафе обед дня стоит 3,5-4 евро. Поэтому Палис считает, что не цена главное для любителей столовых.
С ним согласен глава кафе-столовой Kolegos Дайнюс Паулаускас. Его кафе находится в каунасском ТЦ Urmas. Главный принцип этого заведения - оперативность.
"У нас столовая, идешь с подносом и выбираешь, что взять – человек сам хозяин своей тарелки. Все быстро, главное для нас - скорость обслуживания. Человек должен за 6 минут выбрать блюдо, заплатить и сесть за стол", – сказал Паулаускас.
Столовая работает уже 5 лет и этот принцип оправдал себя.
Человек, который не тратит много времени на обед, может посвятить свободное время чему-то другому.
Цена, по мнению Паулаускаса, не очень важна, конечно, все в пределах разумного. Однако люди, приходящие в столовую, ценят и качество, это второй по важности критерий.
"Поэтому у нас еда домашняя. Например, если холодный борщ слишком густой, мы добавляем в него не воду, а кефир. Помидоры не просто нарезаем, а маринуем с вечера. Бульон для супа варим сами. Химические добавки не используем. Например, цеппелины готовим по собственному рецепту. Мы его совершенствовали 7 лет, сейчас довольны им сами", – сказал Паулаускас.
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