Ожидается, что в ближайшее время темпы роста будут очень большими и составят 50% в год, и на это должны реагировать местные торговцы, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

"Во всем мире китайские интернет-магазины занимают все большую долю потребительского рынка, поэтому мы предполагаем, что соответственно вырастет и количество посылок в Литву", - сказал в интервью газете глава курьерской компании Omniva LT Симонас Бельских.

Издание отмечает, что в 2016 году количество посылок Omniva LT из Китая составило около 70 тыс., а только в январе и феврале этого года - 44 тысячи. Поток посылок, получаемых в Литву через госпочту Lietuvos pastas, в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 20%, а каждая вторая посылка была товаром, приобретенным в китайском интернет-магазине.