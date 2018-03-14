Ожидается, что в ближайшее время темпы роста будут очень большими и составят 50% в год, и на это должны реагировать местные торговцы, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
"Во всем мире китайские интернет-магазины занимают все большую долю потребительского рынка, поэтому мы предполагаем, что соответственно вырастет и количество посылок в Литву", - сказал в интервью газете глава курьерской компании Omniva LT Симонас Бельских.
Издание отмечает, что в 2016 году количество посылок Omniva LT из Китая составило около 70 тыс., а только в январе и феврале этого года - 44 тысячи. Поток посылок, получаемых в Литву через госпочту Lietuvos pastas, в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 20%, а каждая вторая посылка была товаром, приобретенным в китайском интернет-магазине.
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