Жители Литвы все более активно покупают в китайских интернет-магазинах.
© Shutterstock

Ожидается, что в ближайшее время темпы роста будут очень большими и составят 50% в год, и на это должны реагировать местные торговцы, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

"Во всем мире китайские интернет-магазины занимают все большую долю потребительского рынка, поэтому мы предполагаем, что соответственно вырастет и количество посылок в Литву", - сказал в интервью газете глава курьерской компании Omniva LT Симонас Бельских.

Издание отмечает, что в 2016 году количество посылок Omniva LT из Китая составило около 70 тыс., а только в январе и феврале этого года - 44 тысячи. Поток посылок, получаемых в Литву через госпочту Lietuvos pastas, в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, вырос на 20%, а каждая вторая посылка была товаром, приобретенным в китайском интернет-магазине.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Из стран ЕС только в Литве уровень занятости упал (2)

В прошлом году Литва была единственной страной...

Рядом с Litexpo появится бизнес-парк стоимостью 100 млн евро (2)

Девелоперская компания Vastint Lithuania, находящаяся в...

В Литве популярность набирают китайские интернет-магазины (2)

Жители Литвы все более активно покупают в китайских...

В Вильнюсе появятся новые детские сады (8)

В скором времени в Вильнюсе появятся первые модульные...

Не прошло и года, а брак уже налицо (28)

Столичная ул. Вильняус и Лукишкская площадь – одни из...

TOP новостей

Бастис отказывается от мандата члена Сейма Литвы (18)

В среду Миндаугас Бастис заявил, что отказывается от...

Дан старт декларации доходов: за незаполнение деклараций грозят санкции

Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...

Новейшие рейтинги: фиксируются очередные взлеты и падения (11)

Если бы парламентские выборы проходили в следующее...

После скандального решения парламента премьер Литвы инициирует поправку к Конституции (35)

После неудачного голосования в парламенте по вотуму...

Истек срок ультиматума Великобритании: Россия отвечать на него не стала (165)

В полночь по лондонскому времени (03:00 по Москве) истек...