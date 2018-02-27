Различные склады и гаражи жители арендуют для временного хранения вещей, например, во время переезда, ремонта или временной аренды жилья.

На длительное время склады арендуют, например, для хранения резины для автомобилей, сезонных вещей или инвентаря для досуга: архивов, велосипедов, лыж, лодок, удочек и т.д. Также люди сдают свои вещи на хранение, если уезжают за границу, а квартиру сдают. В таком случае помещения арендуют на несколько лет, в таком случае предоставляют скидки на аренду.

Компания sandeliukunuoma.lt в Вильнюсе сдает в аренду складские помещения и гаражи площадью от 3 до 40 кв. м. По данным компании, большая часть их клиентов - представители малого бизнеса или небольшие компании.

"Большая часть клиентов просит в арендованном помещении установить стеллажи для хранения архивов, товаров или других вещей, которые нечасто нужны", – рассказал основатель sandeliukunuoma.lt Линас Содейка.

По его словам, помещения сдают в аренду в разных местах города, поэтому арендаторы могут удобно добраться до них и выгрузить необходимое. В прошло году увеличилось число таких арендаторов в Пяркункемисе, поскольку после открытия Западной объездной дороги оттуда удобно добираться до рынка Гарюнай.

Клиенты просят, чтобы в помещениях были бронированные двери, противопожарная сигнализация, видеокамеры, вода и канализация, большая мощность электроэнергии с индивидуальным учетом и страховка. Есть и такие, кто просит провести интернет, поскольку компании в таких помещениях устраивают электронные архивы и серверы.

Поскольку в подобных помещениях стали оборудовать майнинги криптовалют, владельцев помещений просят оборудовать современные системы вентиляции. Об этом рассказал заведующий хозяйственной частью sandeliukunuoma.lt Вилюс Майжюс.

Его не удивляет, что мощные серверные оборудуют в подобных помещениях. По его словам, главное, чтобы эти помещения отвечали требованиям безопасности и обеспечивали сигнализации, видеонаблюдение, также очень важны бесперебойные поставки электроэнергии и вентиляция.

Содейка сказал, что часть таких оборудованных помещений арендаторы потом покупают.

"К примеру, в Жирмунай уже нет помещений, которые можно было сдавать в аренду, а у части помещений, которые давно сдают, есть потенциальные покупатели", – сказал он.