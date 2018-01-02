Акциз на дизельное топливо решили повысить из-за разницы цен в соседних странах: в Литве до сих пор акциз был одним из самых низких, после его повышения он стал таким же, как в Польше, но меньше чем в Латвии и Эстонии.
По подсчетам Минфина, дизельное топливо для водителей подорожает на 2 евроцента, для фермерова – на 4 евроцента.
Между тем пачка сигарет с марта в среднем подешевеет на 10 евроцентов, однако, по словам производителей, курильщиков это не отпугнет.
По данным Минфина, цель такого повышения акциза - дополнительные сборы в бюджет. Некоторые политики сказали, что повышение акциза, как и в прошлом году, может привести к подорожанию товаров, однако министр финансов Вилюс Шапока заметил, что на росте инфляции это не должно сказаться.
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