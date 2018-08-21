После двухмесячного падения закупочные цены на молоко в Литве в июле вновь выросли.
© DELFI / Andrius Ufartas

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в июле составила 257,7 евро за тонну – на 0,7% больше, чем в июне, но на 7% меньше, чем в июле прошлого года. Средняя цена базовых показателей за месяц выросла на 0,7% до 224,3 евро, сообщило министерство сельского хозяйства.

В июле было закуплено 133,5 тыс. тонн молока – на 6,2% меньше, чем год назад. В первом полугодии в Литве было закуплено 783,4 тыс. тонн молока – на 1,4% меньше.

Еврокомиссия прогнозирует, что в июле средняя закупочная цена на молоко в странах ЕС составит 329,2 евро за тонну - на 1,7% больше, чем в июне.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Науседа похвалил граждан Литвы, которые ездят за покупками в Польшу (24)

20 августа в эфире передачи на Žinių radijas советник...

Засуха в Литве снизила жирность молока и цены на него в мае (7)

После апрельского роста, который продолжался до этого...

Премьер-министр Литвы предупредил бизнес, желающий повышать цены (59)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на своей...

Курс злотого упал - поездка в Польшу за покупками выгодна как никогда раньше (57)

На этой неделе жителей Литвы , приехавших в Польшу за...

Бизнес

У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены

В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...

В Литве подорожало молоко (1)

После двухмесячного падения закупочные цены на молоко...

В Литве растут грузовые и пассажирские перевозки (2)

В первом полугодии этого года в Литве выросли объемы...

Со вторника снизилась плата за въезд в Нерингу

С 21 августа снижается плата за въезд на Куршскую косу...

Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (98)

Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...

TOP новостей

Ramūnas Karbauskis Rita Tamašiūnienė Marija Rekst

План по привлечению поляков Литвы создавали не "крестьяне": изменилась лишь одна существенная деталь (6)

Интерес литовских политиков у Вильнюсскому краю вырос...

У столичных многоквартирных домов не останется обычных контейнеров: какие ждут перемены

В конце июля в Каролинишкес была представлена новая...

Придется приспосабливаться: ни традиционной зимы, ни традиционного лета в Литве не будет (6)

Экстремальные перемены погоды - в одном конце страны...

Жители Литвы могут остаться без настоящего сала (98)

Новый план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС)...

Почти половина жителей Литвы уверена, что экономическое положение страны улучшается (39)

В июле 2018 г., если сравнивать с тем же периодом прошлого...