Средняя закупочная цена на натуральное молоко в июле составила 257,7 евро за тонну – на 0,7% больше, чем в июне, но на 7% меньше, чем в июле прошлого года. Средняя цена базовых показателей за месяц выросла на 0,7% до 224,3 евро, сообщило министерство сельского хозяйства.

В июле было закуплено 133,5 тыс. тонн молока – на 6,2% меньше, чем год назад. В первом полугодии в Литве было закуплено 783,4 тыс. тонн молока – на 1,4% меньше.

Еврокомиссия прогнозирует, что в июле средняя закупочная цена на молоко в странах ЕС составит 329,2 евро за тонну - на 1,7% больше, чем в июне.