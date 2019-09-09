В Литве в 2020-2022 годах планируется провести три аукциона в области обновляющейся энергетики – по одному в год. На каждом из них намечается распределить по 0,7 тераватт-часов электроэнергии.
Šilalės vėjo jėgainių parkas
© GRYNAS

Министерство энергетики в понедельник сообщило, что внесло на утверждение правительства график аукционов по распределению квот.

"Мы стремимся, чтобы у инвестирующих в "зеленую" энергетику в Литве было как можно больше ясности и прозрачности, а число участников на аукционах и конкуренция – как можно выше. Утвержденный график аукционов позволит инвесторам оценить свои возможности и должным образом подготовиться ко всем аукционам", – сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Статьи по теме:
В Литве готовы к технически нейтральным аукционам
Вайчюнас в Польше обсудит "зелёную" энергетику и стратегические проекты

Как сообщает министерство, если будет распределен весь намеченный объем электроэнергии, в 2025 году Литва достигнет цели - вырабатывать 38% электроэнергии из обновляющихся источников.

Первый так называемый технологически нейтральный аукцион Государственная служба регулирования энергетики объявила 2 сентября, на нем должно быть распределено 0,3 тераватт-часа электроэнергии.

Статьи по теме:

Владимир Скрипов. "Зеленой" энергетике – зеленый свет: литовский выбор (76)

Еще с десяток лет назад в Литве политической крамолой...

Бизнес

В Литве планируется ежегодно проводить по одному аукциону "зеленой" энергетики (2)

В Литве в 2020-2022 годах планируется провести три...

Министр транспорта: Вайткус не вернется в Клайпедский порт

Новый министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич...

В Клайпеде –новый крупный груз СПГ из Норвегии (1)

В понедельник в Клайпеду прибыла новая крупная партия...

Рейтинг: вся правда о парке загрязняющих окружающую среду автомобилей в Литве (6)

В Литве все громче говорят о том, что с 1 января 2020 года...

MT Group вновь просит временно остановить конкурс подрядчика газопровода GIPL

Литовская компания прокладки газопроводов MT Group и ее...

TOP новостей

Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил (8)

Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (58)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Родители учат детей переходить дорогу, но забывают о главном

Начался новый учебный год, поэтому очень важно, чтобы...

За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф (1)

Литовская федерация баскетбола еще перед последним...

Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (72)

Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...