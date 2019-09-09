Министерство энергетики в понедельник сообщило, что внесло на утверждение правительства график аукционов по распределению квот.

"Мы стремимся, чтобы у инвестирующих в "зеленую" энергетику в Литве было как можно больше ясности и прозрачности, а число участников на аукционах и конкуренция – как можно выше. Утвержденный график аукционов позволит инвесторам оценить свои возможности и должным образом подготовиться ко всем аукционам", – сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Как сообщает министерство, если будет распределен весь намеченный объем электроэнергии, в 2025 году Литва достигнет цели - вырабатывать 38% электроэнергии из обновляющихся источников.

Первый так называемый технологически нейтральный аукцион Государственная служба регулирования энергетики объявила 2 сентября, на нем должно быть распределено 0,3 тераватт-часа электроэнергии.