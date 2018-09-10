На минувшей неделе правительство Литвы решило освободить необходимую для этого радиочастоту в 700 мегагерц, на которой сейчас действует цифровое телевидение. В свою очередь, Служба регулирования связи (СРС) до 2020 года обещает провести аукцион радиочастот.
Определенные трудности могут возникнуть в приграничных районах, поскольку Россия и Республика Беларусь используют эту частоту для наземного телевидения, и не собираются ее освобождать. Кроме того, как отмечают эксперты СРС, мобильную связь пятого поколения могут начать использовать еще позже, поскольку сейчас на рынке нет в этом потребности.
"Выделение радиочастоты 700 мегагерц беспроводной связи операторам мобильной связи создаст более благоприятные условия для внедрения операторами связи 5G, в госбюджет поступят дополнительные сборы с аукциона частот", - заявил во вторник на заседании правительства вице-министр коммуникаций и транспорта Ричардас Дегутис.
Глава департамента радиосвязи СРС Аугутис Чесна сообщил BNS, что Еврокомиссия пыталась решить вопрос использования частоты 700 мегагерц Россией и Белоруссией, однако пока это не дало результатов.
"Сейчас Литва, Польша и Эстония попросили Еврокомиссию, чтобы она вместе с ними участвовала в переговорах с Россией. Но пока никаких встреч не намечено, лишь направлены письма в их министерства", - рассказал А. Чесна.
По его словам, если не удастся решить этот вопрос до конца 2022 года, то на аукционе частоты буду выданы операторам с ограничением инфраструктуры в пограничных зонах. Он также отметил, что сеть 5G может внедряться и на других частотах.
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