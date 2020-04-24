Магазины в ТЦ Ozas откроются с 25 апреля, а парикмахерские и салоны красоты с 27 апреля. В ТЦ будут соблюдаться строгие правила карантина.

"В ТЦ Ozas магазины открываются в субботу, однако мы напоминаем посетителям, что пока действует карантин, надо соблюдать правила безопасности", – сказал представитель компании NEPI Rockcastle Lithuania Антанас Кемешис.

В ТЦ будут впускать только людей в масках или респираторах. ТЦ могут посещать группы не больше чем по 2 человека. В лифт также рекомендуют входить только по двое. Представители ТЦ рекомендуют ходить по лестнице.

Посетителям напоминают о необходимости соблюдать расстояние 2 м, общаться с работниками не дольше 15 минут. За товары и услуги рекомендуют платить банковскими картами, а не наличными.

На стоянке машины рекомендуют парковать через одно место, чтобы избежать контакта с другими посетителями.

Людей с признаками ОРВИ в ТЦ впускать не будут. Охранники будут измерять температуру у всех посетителей, их будут просить дезинфицировать руки на входе, надеть маски и перчатки. Людям из группы риска - старше 60 лет, рекомендуют приходить в ТЦ с 10 ч. и быть там не дольше чем до 11 ч.

Магазины в ТЦ будут работать с 10 до 20 ч.

Между тем первый день работы ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Шяуляй и Клайпеде прошел спокойно. Поток покупателей был меньше половины обычного для рабочего дня. Ни очередей, ни столпотворения на стоянке не было.