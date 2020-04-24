aA
Правительство Литвы с 23 апреля разрешило открыть магазины в торговых центрах. Многие из них сообщают, что начинают работать постепенно. ТЦ Akropolis открылись в четверг и отмечают, что первый день прошел спокойно. Торговый центр Ozas сообщает, что начнет работать с субботы, для посетителей установлены правила.
Prekybos ir pramogų centas „Ozas“
Prekybos ir pramogų centas „Ozas“
© Bendrovės nuotr.

Магазины в ТЦ Ozas откроются с 25 апреля, а парикмахерские и салоны красоты с 27 апреля. В ТЦ будут соблюдаться строгие правила карантина.

"В ТЦ Ozas магазины открываются в субботу, однако мы напоминаем посетителям, что пока действует карантин, надо соблюдать правила безопасности", – сказал представитель компании NEPI Rockcastle Lithuania Антанас Кемешис.

Статьи по теме:
Глава Минздрава Литвы заговорил о будущем: придется привыкать к иной реальности  (60)
В Литве открываются магазины в ТЦ Akropolis  (8)

В ТЦ будут впускать только людей в масках или респираторах. ТЦ могут посещать группы не больше чем по 2 человека. В лифт также рекомендуют входить только по двое. Представители ТЦ рекомендуют ходить по лестнице.

Посетителям напоминают о необходимости соблюдать расстояние 2 м, общаться с работниками не дольше 15 минут. За товары и услуги рекомендуют платить банковскими картами, а не наличными.

На стоянке машины рекомендуют парковать через одно место, чтобы избежать контакта с другими посетителями.

Людей с признаками ОРВИ в ТЦ впускать не будут. Охранники будут измерять температуру у всех посетителей, их будут просить дезинфицировать руки на входе, надеть маски и перчатки. Людям из группы риска - старше 60 лет, рекомендуют приходить в ТЦ с 10 ч. и быть там не дольше чем до 11 ч.

Магазины в ТЦ будут работать с 10 до 20 ч.

Между тем первый день работы ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Шяуляй и Клайпеде прошел спокойно. Поток покупателей был меньше половины обычного для рабочего дня. Ни очередей, ни столпотворения на стоянке не было.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать? Обновлено (10)

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в работу базовых...

Прогулки, открытые школы и парикмахерские: Европа постепенно отменяет ограничения (7)

Ограничительные меры, связанные с пандемией...

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая  откроются все магазины (310)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...

Карантин в Литве планируют продлить до 11 мая (340)

22 апреля правительство Литвы обсудит решение о...

TOP новостей

Президент посоветовал этим летом не отдыхать за пределами Литвы (50)

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции...

COVID-19 и экономика Беларуси. Государство в позе страуса

Прогнозировать падение экономики и снижение доходов в...

В Литве открываются торговые центры: в Ozas предлагают ходить лишь по двое, первый день в Akropolis был спокойным (2)

Правительство Литвы с 23 апреля разрешило открыть...

В Вильнюсе свободные места дарят уличным кафе, вводят талоны (12)

Вильнюсский муниципалитет, реагируя на проблемы, с...

Žygimantas Vaičiūnas Eurai

Правительство Литвы за работу в условиях карантина увеличило себе зарплаты на 25% (74)

24 апреля на пресс-конференции в правительстве Литвы...

|Maža didelių žinių kaina