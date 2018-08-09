Эксперты рады, что заводы открывают в регионах, это приведет к повышению зарплат, а плодам будут радоваться все.

Только в этом году, по данным "Инвестируй в Литве", зафиксировано 12 новых проектов, связанных со строительством или расширением заводов иностранного капитала. В прошлом году их было 18.

Кроме того, по ВВП планируемых новых рабочих мест на заводах Литва поднялась с 32-ого на третье место. Таковы данные новейшего отчета IBM Global Location Trends 2018. Лучше Литвы в этом показали себя только Ирландия и Сингапур. И хотя скачок был значительным, он обусловлен тем, что страна привлекает все больше компаний ИТ и связи, немалое значение имеет и производство.

Глава "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас сказал, что настоящий бум заводов пришелся на 2017 год, но история успеха продолжается.

"В 2017 г. мы привлекли крупные производственные проекты, а этот год - больше год закладки новых капсул в фундамент или землю под будущей постройкой. Но появились и новые части этой истории", – сказал он.

Между тем экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас утверждает, что хотя мы и собираем плоды, это всего лишь начало.

На минувшей неделе строительство в Каунасской СОЗ начала немецкая компания технологий и автокомпонентов Continental. Инвестиции в этот завод составляют 95 млн. евро, компания планирует трудоустроить 1000 человек.

Рядом в Каунасской СОЗ появится и еще одна немецкая компания Hella. В нее инвестировали 30 млн. евро, планируют трудоустроить 250 человек.

"Инвестиций такого масштаба в Литве не было 15–20 лет. В случае с Continental и Hella мы даже шутили, говоря, что по соседству обоснуются две крупные конкурирующие компании", – отметил Катинас.

В Каунасской СОЗ обоснуется и американская компания Hollister, производящая медицинское оборудование, а другой производитель медицинских приборов – британская Intersurgical недавно сообщила, что расширит свою деятельность и учредит новый завод в Висагинасе на площади 8 га.

У компании уже есть завод в Пабраде. На этапе расширения она намерена трудоустроить еще 200 квалифицированных специалистов, а за 10 лет только в Висагинасе намерена увеличить количество работников до 1000.

Не стоит забывать и о производящей лазеры компании Šviesos konversija, которая недавно расширила завод в Дварчёнисе.

"Я думаю, этот бум могут объяснить 3 существенные причины. Во-первых, само государство решило выделить больше ресурсов в поисках производственных инвестиций, поэтому компания "Инвестируй в Литве" сфокусировалась на поиске производителей, поскольку сфера услуг хорошо расширяется, а производства пока - слабое звено, которое мы стали наращивать.

Во-вторых, 7 лет назад были приняты решения в связи с созданием СОЗ в действовавшими в мэриях индустриальных парках, заложили прочный фундамент. Хороший пример – компания датского капитала Dovista, инвестирующая в Мариямпольской СОЗ, которая трудоустроит 1000 человек.

Если бы там не было СОЗ - не было бы и завода.

Третья причина – политическая. 10 лет назад еще интенсивно инвестировали в Южной Польше, Германии, Австрии, а сейчас инвесторы там освоились и осваивают новые регионы – страны Балтии, северную часть Польши. Вот Литва и дождалась своей волны", – сказал Катинас.

Однако экономист Маурицас отмечает, что сейчас Литва должна прилагать усилия, чтобы сохранить эту тенденцию: "Это помогут сделать два основных момента – стабильное бизнес окружение и человеческие ресурсы. Ну, Можно выделить и третий – энергетические ресурсы, это важный в плане конкуренции плюс".