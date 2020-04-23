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В крупнейших торговых центрах Литвы Akropolis - в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй - открываются магазины. После того как правительство смягчило условия карантина, магазины открываются с 23 апреля. Все магазины откроются не позже чем 25 апреля. Особое внимание в ТЦ будет уделено осуществлению правил и управлению потоком покупателей.
Akropolis
Akropolis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"ТЦ Akropolis готовы к открытию магазинов, мы соскучились по покупателям. Во всех ТЦ есть все необходимое для безопасности работников и посетителей, общие пространства и поверхности периодически дезинфицируют, работают вентиляционные системы. Согласно действующим правилам, в ТЦ Akropolis будут впускать посетителей только в масках. Мы предпримем меры для рассредоточения посетителей, чтобы они не толпились в одном месте. В случае необходимости – мы готовы ограничить поток посетителей", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

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С 23 апреля магазины в ТЦ Akropolis будут работать с 10 до 20 ч.

Магазин Maxima работает с 8 до 21 ч., аптеки Eurovaistinė с 9 до 20 ч., Ermitažas в Вильнюсе с 9 до 21 ч. Информацию об открытии и времени работы разных магазинов можно найти на сайте: www.akropolis.lt

В магазинах антисептик будет у каждого входа, посетителям постоянно будут напоминать о правилах соблюдения карантина.

С 27 апреля клиентов будут обслуживать те кафе и рестораны, у которых есть столики на улице.

В каунасском ТЦ Akropolis все магазины откроются 25 апреля. Они будут работать с 10 до 20 ч. Магазин Maxima XXX – с 8 до 21 ч. Рестораны и кафе будут закрыты.

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