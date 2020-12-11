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Франчайзинговая компания Tallink Grupp открыла в Литве первый ресторан сети Burger King. Ресторан открылся в вильнюсском ТЦ Akropolis 11 декабря.
Burger king
Burger king
© Įmonės nuotr.

Ресторан площадью 310 кв. м на 80 мест открылся на 1 этаже ТЦ.

Его работники с сегодняшнего дня готовят для клиентов хорошо известные бургеры с жареной на гриле говядиной и другие популярные блюда своего меню. Пока ресторан будет торговать едой на вынос.

"Мы рады, что несмотря на множество вызовов и препятствий, нам удалось представить литовскому рынку прославленное меню Burger King", – сказала Катре Кываск, представитель компании Tallink Grupp.

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