Ресторан площадью 310 кв. м на 80 мест открылся на 1 этаже ТЦ.
Его работники с сегодняшнего дня готовят для клиентов хорошо известные бургеры с жареной на гриле говядиной и другие популярные блюда своего меню. Пока ресторан будет торговать едой на вынос.
"Мы рады, что несмотря на множество вызовов и препятствий, нам удалось представить литовскому рынку прославленное меню Burger King", – сказала Катре Кываск, представитель компании Tallink Grupp.
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