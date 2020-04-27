В Литве открылись уличные кафе, но людей в них мало: многим еще не выгодно открываться

В соответствии с объявленными 24 апреля Минздравом правилами, за столиком в уличном кафе могут быть не больше 2 человек (исключение - члены семьи), столики должны стоять так, чтобы между посетителями было 2 м, кроме того, столики должны находиться как минимум в 1 м от пешеходной дорожки или тротуара. Некоторые рестораны заметили, что выполнить такие условия не смогут, поэтому им не выгодно открываться.

Вильнюсский муниципалитет объявил, что безвозмездно передает в пользование кафе и ресторанам городские скверы, площади и парки. Муниципалитет заметил, что личные кафе могут появиться и у тех, у кого их раньше не было.

В понедельник на Лукишкской площади во время прямой трансляции мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в 20 местах около 120 кафе попросили места для 1000 столиков (позже муниципалитет указал, что поступила 151 заявка).

Самые популярные места - ул. Вокечу, площадь Й.Басанавичюса, площадь около ужупского ангела, сквер К.Сирвидаса, ул. Палангос, ул. Вильняус, Ратушная площадь. Фотограф Delfi на ул. Вокечу и на Ратушкой площади зафиксировал в кафе всего несколько клиентов.

Исполнительный директор Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эгле Лижайтите положительно оценила инициативу Вильнюса.

"Сколько места есть, столько Вильнюс и предоставляет. Я думаю, что в конце недели количество вырастет. Перед кафе и рестораном можно поставить всего несколько столиков, между которыми расстояние меньше 2 м, поэтому там может стоять лишь один столик. Ради одного столика ресторан не откроется", – сказала она Delfi, заметив, что многим кафе и ресторанам работать будет невыгодно.