В Литве открылись торговые центры, но покупатели в них возвращаться не спешат

ТЦ Akropolis в трех городах Литвы открылись в четверг, но большого наплыва покупателей в них не было. Очередь стояла лишь у магазина Ermitažаs. Никакого столпотворения не было ни внутри ТЦ, ни на стоянке рядом с ними. Возможно, так было потому, что в четверг были открыты не все магазины.
В субботу работают уже практически все магазины, но большого потока покупателей не наблюдается.
В субботу фотограф Delfi фотографировал посетителей в ТЦ Ozas и Akropolis. Видно, что покупатели в магазины возвращаться не спешат. Посетители чаще всего идут в магазин продовольственных товаров или в салоны операторов мобильной связи, но в магазинах с обувью и одеждой клиентов было немного.
В ТЦ работники тщательно дезинфицируют поверхности, на входе в ТЦ Ozas
измеряют температуру входящих.
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