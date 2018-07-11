На правом берегу Нерис в Вильнюсе после обновления открылась гостиница Radisson Blu Hotel Lietuva, состоящая из двух комплексов. Завершено строительство 8-этажного здания со 165 новыми номерами.
© DELFI / Domantas Pipas

Новое здание открылось 11 июля. Было построено новое здание, обновлена регистратура и оздоровительный центр со спортзалом и джакузи. После завершения этого этапа расширения площадь помещений Radisson Blu Hotel Lietuva составляет 39 500 кв. м, а гости могут выбирать из 456 комнат.

"Вильнюс - прекрасный город, динамичный,безопасный, чистый и зеленый, открытый для перемен и возможностей. Мы верим в его перспективы и потенциал, мы убеждены, что расширение гостиницы поможет его реализовать, побуждая туризм. Мы не сомневаемся, что Вильнюс произведет незабываемое впечатление на всех гостей, которых мы готовы принять по новым стандартам", − сказал гендиректор гостиницы Radisson Blu Hotel Lietuva Массимо Супино.

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По словам представителя гостиницы Тадаса Эвалтаса, эта гостиница предлагает своим клиентам то, что другие гостиницы предложить не могут, а именно - удачные условия для конференц-туризма.

Гостиница также увеличила количество мест на подземной стоянке до 150. Еще 80 мест есть у казино. Здесь ест стоянка для зарядки двигателя электромобилей.

Номера для гостей размещены на 4-8 этажах, первые три этажа – административного назначения. По словам Эвалтаса, гостиница может гордится видом из окон – с одной стороны - на Нерис, Старый город, а с другой - на высотки проспекта Конституции.

В новом здании стандартные двухместные номера большей площади - не 18, а 24 кв. м. Цена колеблется от 110 до 160 евро в сутки.

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