На мероприятии по случаю открытия Hilton Garden Inn гендиректор гостиницы Тадас Эвалтас сказал, что интерес гостей чувствуется с первого дня.
"Мы завершили все подготовительные работы. На прошлой неделе гостиницу посетили аудиторы Hilton, которые оценили степень нашей подготовки – оценили ее высшим баллом. Это значит, что мы отвечаем всем стандартам обслуживания сети Hilton.
сегодня мы принимаем первых гостей, а в сентябре, когда начнется сезон бизнес поездок, ждет торжественное открытие сезона", – сказал Эвалтас.
Гостиница находится в здании площадью 7000 кв. м. Номера в ней подходят для клиентов бизнес-класса - стоит эргономическая мебель, работает быстрый интернет.
В гостинице есть конференц-центр площадью 300 кв. м, спортзал, помещения для общения, терраса на крыше.
С 5 июля в гостинице работают 60 человек, трудоустроят еще 10.
Гостиница находится в комплексе Live Square, построенном компанией Eika. В проект, объединяющий гостиницу, 3 жилых дома и торговую галерею, вложили 49 млн. евро.
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