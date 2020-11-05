aA
В Литве учредила свое предприятие испанская строительная компания, член главного индекса IBEX 35 Мадридской фондовой биржи - Tecnicas Reunidas.
В Литве открыла свое предприятие одна из крупнейших строительных компаний Испании
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Реестрового центра, предприятие Tecnicas Reunidas Lithuania учреждено 3 ноября, его единственный акционер - испанская Tecnicas Reunidas.

Созданная в 1959 году компания с головным офисом в Мадриде проводит в жизнь проекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Выручка Tecnicas Reunidas в прошлом году составила 4,7 млрд евро, скорректированная чистая прибыль - 39,4 млн евро.

Акции компании котируются на Мадридской фондовой бирже.

В последнее время испанские компании активно участвуют в железнодорожных проектах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер Литвы: после трех недель или ужесточение ограничений, или послабления (41)

В среду правительство Литвы приняло решение о...

Предупреждение: с 1990 по 2019 год в Литве количество жителей сократилось на миллион, общество быстро стареет (189)

Поскольку литовское общество стареет в два раза...

В Литве диагностировано 999 случаев коронавируса, скончались 4 человека (41)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...

Шимоните: главная задача для нового правительства - выйти из карантинной ситуации (6)

Главной задачей для нового правительства будет выход...

На участке известного предпринимателя не останется ни леса, ни реки (21)

Неравнодушные жители, увидев, что происходит у реки...

|Maža didelių žinių kaina