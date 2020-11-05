В Литве открыла свое предприятие одна из крупнейших строительных компаний Испании

По данным Реестрового центра, предприятие Tecnicas Reunidas Lithuania учреждено 3 ноября, его единственный акционер - испанская Tecnicas Reunidas.

Созданная в 1959 году компания с головным офисом в Мадриде проводит в жизнь проекты газовой и нефтяной инфраструктуры. Выручка Tecnicas Reunidas в прошлом году составила 4,7 млрд евро, скорректированная чистая прибыль - 39,4 млн евро.

Акции компании котируются на Мадридской фондовой бирже.

В последнее время испанские компании активно участвуют в железнодорожных проектах.