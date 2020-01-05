В прошлом году эстонская компания Tallink Gruppподписала договор на получение франшизы Burger King и сообщила, что откроет эти рестораны во всех странах Балтии.
В пресс-релизе компании сказано, что первые магазины во втором квартале 2020 года откроются в таллинских ТЦ Rocca al Mare и Ulemiste.
В крупных ТЦ эти рестораны должны открыться также в Латвии и Литве. В соответствии с планами, в Литве, Латвии и Эстонии всего откроются 50 ресторанов, создадут 800 рабочих мест.
"Сейчас мы ищем место для ресторанов и подбираем работников", – сказали эстонцы.
Burger King - вторая по величине сеть в мире, действующая в 88 странах, у нее больше 13 000 ресторанов.
"Около 97% ресторанов Burger King действуют по франшизе", – сказано в сообщении Tallink Grupp.
В этих ресторанах в основном предлагают разные бургеры.
Предлагают разные бургеры и чизбургеры, а также бутерброды с курятиной. Недавно были представлены веганские "бургеры" Impossible Whooper.
В ресторанах этой сети есть салаты, завтраки, газированные напитки и кофе.
11 ноября 2019 года Tallink Grupp учредила в Литве компанию Tallink Fast Food Lithuania.
Сфера ее деятельности – ресторанный бизнес, общепит, уставный капитал – 2500 евро.
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