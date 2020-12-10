Как утверждает Министерство транспорта, в Литве ж/д инфраструктурой по законам должно управлять предприятие LTG Infra, которое является управляющим инфраструктуры государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), в Латвии за это будет отвечать предприятие Eiropas Dzelzcela linijas, а в Эстонии - Rail Baltic Estonia.
На инициированной LTG Infra первой встрече трех управляющих компаний стран Балтии было решено, что одна из основных заадач - выработать план действий, необходимый для единой модели управления.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о самой молодой жертве коронавируса в Литве (15)
Коронавирус унес жизнь 27-летнего мужчины. Человек...
Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (76)
В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...
Бизнес как в лихие 90-ые: на берегу одного из красивейших озер Литвы предлагают участки земли, которых пока нет (14)
Бизнес как в лихие 90-ые. Кажется, такая ситуация...
Президент Литвы призывает жителей добровольно соблюдать более строгие ограничения (25)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...
ВРИО главы Минздрава Литвы от бессилья опускает руки: кажется мы хотим уничтожить себя (28)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига ,...