Как утверждает Министерство транспорта, в Литве ж/д инфраструктурой по законам должно управлять предприятие LTG Infra, которое является управляющим инфраструктуры государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), в Латвии за это будет отвечать предприятие Eiropas Dzelzcela linijas, а в Эстонии - Rail Baltic Estonia.

На инициированной LTG Infra первой встрече трех управляющих компаний стран Балтии было решено, что одна из основных заадач - выработать план действий, необходимый для единой модели управления.