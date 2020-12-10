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Страны Балтии приняли решение о том, кто будет осуществлять управление инфраструктурой железной дороги европейской колеи Rail Baltica в трех государствах.
„Lietuvos geležinkeliai“ pristatė naują įvaizdį
„Lietuvos geležinkeliai“ pristatė naują įvaizdį
© Bendrovės nuotr.

Как утверждает Министерство транспорта, в Литве ж/д инфраструктурой по законам должно управлять предприятие LTG Infra, которое является управляющим инфраструктуры государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), в Латвии за это будет отвечать предприятие Eiropas Dzelzcela linijas, а в Эстонии - Rail Baltic Estonia.

На инициированной LTG Infra первой встрече трех управляющих компаний стран Балтии было решено, что одна из основных заадач - выработать план действий, необходимый для единой модели управления.

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