В пресс-релизе сказано, что сначала этот банк начнет предоставлять услуги юридическим лицам, а с 2020 г. услугами European Merchant Bank смогут пользоваться и физические лица.
"Услуги мы начнем предоставлять с осени. Бизнес-клиентам мы будем предоставлять платежные услуги, кредиты и услугу по вкладам", – сказал глава администрации European Merchant Bank Миндаугас Кигуолис.
Банк начнет работу в Литве, когда начнет действовать обновленная база данных рискованных кредитов. Данные из этой базы будут поступать в систему Европейского центробанка, где накапливается информация о кредитах юридических лиц в еврозоне.
По словам Кигуолиса, приоритет European Merchant Bank – малый и средний бизнес.
"Мы анализируем ситуацию в Литве и видим, что здесь не хватает возможностей финансирования малого и среднего бизнеса, компании сталкиваются с неблагоприятными условиями выдачи кредитов. Поэтому мы и решили сконцентрироваться на этих бизнес-сегментах, наша цель – дать возможность для роста малого и среднего бизнеса, а в будущем – и предприимчивых людей", – сказал Кигуолис. 100% акций European Merchant Bank принадлежат предпринимателю, гражданину Норвегии Озану Озерку.
Специализированный банк может предоставлять основные банковские услуги – брать вклады, давать деньги в кредит, заниматься переводом средств и предоставлять другие банковские услуги, за исключением инвестиционных.
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