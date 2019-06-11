В декабре 2018 г. European Merchant Bank получил специализированную лицензию Европейского центробанка, а с 1 июня он стал членом Литовской банковской ассоциации. В Литве этот банк осенью 2019 года намерен начать предоставление банковских услуг.
European Merchant Bank
© Bendrovės archyvas

В пресс-релизе сказано, что сначала этот банк начнет предоставлять услуги юридическим лицам, а с 2020 г. услугами European Merchant Bank смогут пользоваться и физические лица.

"Услуги мы начнем предоставлять с осени. Бизнес-клиентам мы будем предоставлять платежные услуги, кредиты и услугу по вкладам", – сказал глава администрации European Merchant Bank Миндаугас Кигуолис.

Банк начнет работу в Литве, когда начнет действовать обновленная база данных рискованных кредитов. Данные из этой базы будут поступать в систему Европейского центробанка, где накапливается информация о кредитах юридических лиц в еврозоне.

По словам Кигуолиса, приоритет European Merchant Bank – малый и средний бизнес.

"Мы анализируем ситуацию в Литве и видим, что здесь не хватает возможностей финансирования малого и среднего бизнеса, компании сталкиваются с неблагоприятными условиями выдачи кредитов. Поэтому мы и решили сконцентрироваться на этих бизнес-сегментах, наша цель – дать возможность для роста малого и среднего бизнеса, а в будущем – и предприимчивых людей", – сказал Кигуолис. 100% акций European Merchant Bank принадлежат предпринимателю, гражданину Норвегии Озану Озерку.

Специализированный банк может предоставлять основные банковские услуги – брать вклады, давать деньги в кредит, заниматься переводом средств и предоставлять другие банковские услуги, за исключением инвестиционных.

Бизнес

В Виршулишкес построят два 11-этажных дома (1)

Компания Omberg расширяет портфель своих проектов. В...

Экономисты отмечают недостаток оптимистических оценок экономики в речи президента Литвы (1)

В годовом сообщении завершающей срок полномочий...

В Литве осенью откроется новый банк European Merchant Bank (1)

В декабре 2018 г. European Merchant Bank получил...

Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве подорожала на 10%

Цена на электричество в Литве на прошлой неделе...

Украинский предприниматель рассказал о трех плюсах жизни в Литве (3)

Еще три года назад Станислав Гоцуляк в родной Украине...

TOP новостей

Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (110)

Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...

В Литве ожидается абсолютный рекорд жары (3)

В ближайшие дни в Литве температура поднимется до 36...

Прекращено уголовное дело Ивана Голунова

Уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова...

Kondicionierius Vaikas prie ventiliatoriaus, karštis, vėjelis

Жители Литвы раскупают кондиционеры и вентиляторы (4)

В Литве стоит изнуряющая жара. На завтра-послезавтра...

Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (21)

Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...