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Правильная гигиена – мощное оружие в борьбе с коронавирусом. Несколько недель назад с прилавков в стране исчез дезинфектор для рук, его раскупили.
„Camelia“ dezinfekcinis rankų skystis
„Camelia“ dezinfekcinis rankų skystis
© Bendrovės nuotr.

В пресс-релизе сказано, что с учетом сложившейся ситуации аптеки сети Camelia сами разливают дезинфектор по 100 мл бутылочкам. Средство было разработано в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В сутки планируют розлив 1000 л жидкости.

Сегодня первая партия поступила в крупные аптеки сети в Вильнюсе. На следующей неделе средство появится в аптеках этой сети по всей стране.

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Дезинфектор будут продавать по себестоимости

"Хочется, чтобы это средство в наши дни было доступно всем. Жаль, что есть компании и люди, которые пользуются сложившейся ситуацией, и продают такие средства дороже. Я надеюсь, что наши действия уменьшат масштабы злоупотребления", – сказала гендиректор компании Nemuno vaistinė, которая управляет сетью аптек Camelia, Аушра Будрикене.

В аптеках сети будут и дезинфекторы других поставщиков.

ru.DELFI.lt
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