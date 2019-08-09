По данным Центра регистров, компания Idex Nordic основана 7 августа, ее возглавляет директор группы Idex Тьерри Моуро. Уставный капитал компании – 10 000 евро.

Idex внедряет и управляет отопительными, вентиляционными и системами и кондиционерами, а также помогает муниципалитетам осуществлять проекты долгосрочной инфраструктуры в сфере энергетики.

На сайте Idex указано, что компания нанимает 4000 работников.