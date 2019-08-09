По данным Центра регистров, компания Idex Nordic основана 7 августа, ее возглавляет директор группы Idex Тьерри Моуро. Уставный капитал компании – 10 000 евро.
Idex внедряет и управляет отопительными, вентиляционными и системами и кондиционерами, а также помогает муниципалитетам осуществлять проекты долгосрочной инфраструктуры в сфере энергетики.
На сайте Idex указано, что компания нанимает 4000 работников.
Висагинас мечтает о СЭЗ, ведет переговоры с новыми инвесторами
Чтобы привлечь в город новые инвестиции, Висагинас...
На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост
В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...
На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (27)
Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...
В Литве обосновывается французская энергетическая компания (4)
В Литве обосновывается французская энергетическая...
Utenos trikotazas привозит все больше швей из Вьетнама (2)
В этом году контролируемый концерном SBA литовский...
TOP новостей
Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (2)
Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...
На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (27)
Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...
На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост
В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...
Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (32)
Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...
На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет (3)
В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой...