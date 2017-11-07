Это месторождение входит в состав Кудиркского-Кибартайского лицензионного участка, который находится на стыке Вилкавишкского и Шакяйского районов. Разрешение на использование ископаемых ресурсов в этом месте в 2015 г. было выдано победителю конкурса ЗАО Diseta. Эта компания в 2015-2016 гг. провела сейсморазведку. По предварительным подсчетом, в этом месте запасы ископаемых ресурсов могут составлять 1470 000 тонн.
В прошлом году, по данным Литовской геологической службы, в Литве было добыто 77 370 тонн куб. м нефти – на 15% меньше, чем в 2015 г. Нефть добывают в 15-ти месторождениях: Гиркаляйском, Кретингском, Наусодисском, Аглуонельском, Вежайчайском, Лижайскойм, Аблингском, Вилкичайском, Поцяйском, Дегляйском, Сакучайском, Юго-Шюпаряйском, Шюпаряйском, Генчайском и Шилальском. Сейчас нефть не добывают в трех месторождениях: Ауксорайском, Северо-Вежайчайском и Уоксайском.
Разрешение на добычу ископаемых в Литве получили 7 компаний – АО Lotos-Geonafta, ЗАО Minijos nafta, ЗАО Manifoldas, ЗАО Genčių nafta, ЗАО LL Investicijos, ЗАО TanOil и ЗАО Diseta. Нефть добывают 5 компаний из 60-ти скважин.
Всего в Литве с 1990 г. до наших дней добыто 5262 000 куб. м нефти.
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