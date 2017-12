Представитель госпредприятия Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала, что в списках отмененных рейсов до сих пор не упомянут ни один аэропорт Литвы. Raynair 16 сентября отменила один рейс из Вильнюса в Брюссель и обратно. Самолеты Ryanair летают из всех трех литовских аэропортов - Вильнюсского, Каунасского и Палангского.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.