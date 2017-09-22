Представитель госпредприятия Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала, что в списках отмененных рейсов до сих пор не упомянут ни один аэропорт Литвы.
Raynair 16 сентября отменила один рейс из Вильнюса в Брюссель и обратно.
Самолеты Ryanair летают из всех трех литовских аэропортов - Вильнюсского, Каунасского и Палангского.
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