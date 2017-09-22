Компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) не располагает информацией, будут ли отменены из-за отпусков пилотов рейсы авиакомпании Ryanair из Литвы, которая не упоминается в официальном списке отмененных рейсов, пишет газета Lietuvos zinios.
© Reuters / Scanpix

Представитель госпредприятия Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала, что в списках отмененных рейсов до сих пор не упомянут ни один аэропорт Литвы.

Raynair 16 сентября отменила один рейс из Вильнюса в Брюссель и обратно.

Самолеты Ryanair летают из всех трех литовских аэропортов - Вильнюсского, Каунасского и Палангского.

BNS
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