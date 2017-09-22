Представитель госпредприятия Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала, что в списках отмененных рейсов до сих пор не упомянут ни один аэропорт Литвы.

Raynair 16 сентября отменила один рейс из Вильнюса в Брюссель и обратно.

Самолеты Ryanair летают из всех трех литовских аэропортов - Вильнюсского, Каунасского и Палангского.