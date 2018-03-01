Минимальная месячная зарплата в Литве с января 2018 года увеличилась до 400 евро, за месяц в стране не стало 14 000 работников, получавших зарплату меньше минимума. Некоторые из них получают большую зарплату, другие остались без работы.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Однако почти 60 000 жителей страны в этом году получили больше социальных гарантий и могут быть увереннее в своем завтрашнем дне, сказано в пресс-релизе "Содры".

С начала года в Литве вступило в силу требование платить в "Содру" взносы с минимальной зарплаты, даже если человек получает меньшую зарплату человек.

В январе работодатели заплатили больше налогов за почти 45 000 человек.

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По сравнению с декабрем 2017 года, количество работников, получающих меньше минимума, уменьшилось с 13,5 до 12,5%.

"Это очень значимые перемены для работников, получающих небольшие зарплаты. Во-первых, они будут уверены, что накопят необходимый стаж, поскольку для полного годового стажа нужно заплатить налоги за 12 месяцев с минимальной зарплаты.

До сих пор это была болезненная проблема, поскольку в последнее время каждый четвертый человек выходит на пенсию, не накопив необходимый стаж, а это означает небольшую пенсию. Также не надо забывать, что именно от взносов в "Содру" зависит пособие по болезни и материнству", – сказала старший советник главы "Содры" Юлита Варанаускене.

По предварительным данным, в январе этого года было 49 000 увольнений и столько же случаев трудоустройства.

По сравнению с тем же периодом 2016 г., случаев увольнения и принятия на работу было на 7000 больше. Такое характерно для этого времени.

"Согласно предварительным данным за январь, изменения закона – введение минимальных взносов в "Содру" и повышение минимальной зарплаты – в этом месяце не имело отрицательного воздействия на рынок", – сказала Варанаускене.

Подробный анализ ситуации с введенными минимальными взносами "Содра" представит в середине марта.

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