Рабочие из третьих стран жизненно необходимы для некоторых сфер деятельности, поэтому предприниматели очень чувствительны к подобны переменам.

"Вы даже не можете себе представить, как нам не хватает водителей–экспедиторов. Вклад транспортного сектора в бюджет Литвы - на первом месте по всему ЕС, но мы не можем не только расширяться, но даже не можем выпустить все тягачи из-за массовой нехватки водителей", – сказал президент Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас.

Он сказал, что работники из-за рубежа очень важны для транспортного сектора Литвы: "Мы не видим иного пути - только ввоз работников из третьих стран. Проблема нехватки работников огромна во всем ЕС, это укоренившаяся проблема, которую все еще не решают".

Представитель Литовской ассоциации строителей, ВРИО президента Андрюс Раэюс также отметил, что строительный сектор сталкивается с нехваткой работников.

"Бывают взлеты и падения, но когда взлет, работников не хватает, работников всегда не хватает, поскольку строительство ведется очень активное. Сейчас понемногу раскачивается помощь ЕС, с другой стороны – люди эмигрируют, поэтому очень чувствуется нехватка квалифицированных специалистов и она будет ощущаться еще около трех лет.

Наши специалисты склонны уезжать за границу, конечно же потому, что зарплаты там в несколько раз выше", – сказал он.

Департамент миграции сообщил, что со 2 октября не будет принимать заявки на выдачу виз. Предпринимателей это обеспокоило, они стали выяснять, что делать с трудоустройством работников из третьих стран и выдачей многократных виз.

В департаменте было сказано, что заявки не будут приниматься из-за нехватки человеческих ресурсов.

Ращюс отметил, что работники из третьих стран в строительном секторе - очень важное подспорье, поэтому такие перемены их обеспокоили.

"Есть компании, которые даже принимают очень много иностранцев, например, украинцев, другие принимают меньше, но в целом, это важная часть, восполняющая нехватку рабочей силы.

Если бы мы говорили об украинцах, то опыт компаний такой, что у них большая производительность труда, у них меньше необоснованных ожиданий, они хотят работать, цепляются, поэтому компании хотят их брать на работу", – сказал он.

"На любые перемены мы реагируем чувствительно, постоянно следим за новостями департамента. Нам объяснили, что они просто реформируют свою деятельность. Посмотрим, что будет, пока боюсь что-либо говорить, но, насколько я понимаю, Департамент миграции снимает с себя часть работы и будет лишь принимать решения, а "черную работу" будут выполнять территориальные отделы", – сказал Микенас.

Директор Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте заверила DELFI, что иностранцы смогут подавать заявки на получение виз, но через Главные комиссариаты полиции.

"На территории Литвы заявки принимают в четырех местах – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде в службе миграции при полиции и в Департаменте миграции на ул. Сапегос.

Однако решения принимает лишь одно ведомство – ДМ, и эту работу выполняют только два человека. До сих пор эти работники и принимали заявки, и принимали решение о выдаче виз.

Сейчас время, которое шло на прием заявок, пойдет на принятие решений. Такая простая логика", – сказала Гудзинскайте.

Микенас сказал, что не понимает, почему в Литве такой длительный и сложный процесс трудоустройства иностранцев.

"Наши соседи – поляки - воспользовались ситуацией, конфликтом в Украине и широко открыли двери перед украинцами. В 2016 г. в Польше трудоустроили около 1,5 млн. украинцев. Они трудоустраивают их в течение двух недель, а у нас 2–3 месяца. Они не могут здесь так долго ждать, едут в Польшу и там через две недели уже работают", – рассказал он.

"Сейчас процесс должен ускориться. Я надеюсь вернемся к тем 15 дням срока выдачи визы. Сейчас мы опаздываем с выдачей виз на 2,5 недели", – сказала Гудзинскайте, ссылаясь на установление нового порядка.

На этой неделе появился обзор Versli Lietuva, в котором указано, что одна из самых серьезных проблем в Литве - нехватка рабочей силы, поэтому рабочих из третьих стран называют действенным способом решения проблемы.

Ращюс признал, что в некоторых случаях этим работникам платят меньше, хотя и подчеркнул, что нельзя сказать, что все они получают более низкие зарплаты.

Однако Микенас с этим не согласен: "Есть слухи, что такие работники получают меньше литовцев или их используют. Чтобы устроить водителей, мы так не делаем, оплачиваем труд на тех же условиях".

"Есть такая нехватка работников, поскольку их никто не готовит. В советское время их готовили в армии, сейчас мы ведем переговоры с МО, чтобы готовили молодежь во время службы. Да, это тяжелая профессия, опасная работа. Кроме того, временная, через 10–15 лет и уже хочется работать на месте, больше времени проводить с семьями, внуками, вот они и переходят на местные маршруты", – рассказал Микенас.

Украинцы составляют больше половины трудоустроенных в Литве иностранцев. В этом году в Литву приехали около 9000 работников из Украины. Украинцев привлекают более высокие зарплаты: в Украине средняя зарплата "на руки" составляет 250, а в Литве – больше 600 евро.