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Во время карантина компании, осуществляющие перевозки между городами, столкнулись с сокращением количества пассажиров, поэтому такие маршруты временно отменяют. С вызовами сталкиваются и компании общественного транспорта.
Nauji TOKS autobusai
Nauji TOKS autobusai
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24 марта одна из крупнейших компаний - Kautra - объявила, что с четверга временно отменяет междугородные маршруты (до конца карантина).

"Ущерб тотальный. Сегодня отправляемся в 20% рейсов, и на них падение наблюдается в 5 раз", – сказал гендиректор Kautra Линас Скарджюкас.

По его словам, положение не просто плохое, оно катастрофическое.

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Друскининкай и назад еще съездили – отвезли одного человека, назад - пустой автобус. Деньги на ветер. Эти рейсы хочется как-то разумно распределять, города, пригороды еще живы. Я понимаю, что людям в регионах важно до больниц доехать, а между городами – что поделать: если кто-то может, садится в свою машину с соседом и еще с кем-то и едут", – сказал Скарджюкас.

Компания будет возить пассажиров в Каунасском районе, Клайпеде, Алитусе и Друскининкай.

Автостанции компании в Каунасе, Алитусе, Пренай, Вилкавишкисе продолжают работу.

Глава компании Toks Арунас Индрашюс сказал, что с 16 марта без работы около 100 водителей международных маршрутов, заказных рейсов тоже нет.

"Со среды, наверное, закроем все рейсы между городами, компания останавливается. На время карантина. 30 евро зарабатываешь, проехав 700 км (....) Нет внутренних, международных, заказных рейсов. Когда границы закрыли, встал международный транспорт", – сказал Индрашюс.

Не лучше обстоят дела и с общественным транспортом. В Вильнюсе и Каунасе количество пассажиров значительно сократилось. Уже пришлось корректировать расписание, но это, вероятно, не конец, придется их корректировать еще раз.

ru.DELFI.lt
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