Согласно планам, 0,3% тарифом будет облагаться вся недвижимость, за исключением основного (первого) жилья.

Кроме того, сохраняется и прогрессивная система налогов на недвижимость с 220 000 евро, т.е. налог будет выше, если стоимость имущества превышает 220 000 евро.

"Налогами обложат всю неосновную недвижимость, пригодную для жилья. В данный момент действует прогрессивный налог, а непрогрессивный будет распространяться на второе, третье, четвертое и т.д. жилье (недвижимость пригодную для жилья)", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.