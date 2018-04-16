16 апреля правительство Литвы представило запланированные структурные реформы. Люди, у которых есть недвижимость, должны знать – некоторые будут платить больше налогов.
© DELFI / Lukas Bartkus

Согласно планам, 0,3% тарифом будет облагаться вся недвижимость, за исключением основного (первого) жилья.

Кроме того, сохраняется и прогрессивная система налогов на недвижимость с 220 000 евро, т.е. налог будет выше, если стоимость имущества превышает 220 000 евро.

"Налогами обложат всю неосновную недвижимость, пригодную для жилья. В данный момент действует прогрессивный налог, а непрогрессивный будет распространяться на второе, третье, четвертое и т.д. жилье (недвижимость пригодную для жилья)", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

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