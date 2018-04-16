Согласно планам, 0,3% тарифом будет облагаться вся недвижимость, за исключением основного (первого) жилья.
Кроме того, сохраняется и прогрессивная система налогов на недвижимость с 220 000 евро, т.е. налог будет выше, если стоимость имущества превышает 220 000 евро.
"Налогами обложат всю неосновную недвижимость, пригодную для жилья. В данный момент действует прогрессивный налог, а непрогрессивный будет распространяться на второе, третье, четвертое и т.д. жилье (недвижимость пригодную для жилья)", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.
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