В Литве начинается торговля саженцами, однако некоторые торговцы обманывают покупателей

Профессиональный садовод, глава gediminosodai.lt, Гедиминас Циюнайтис рассказал о мошенниках. До октября в Литве обычно продают саженцы деревьев и плодово-ягодных кустарников в контейнерах.

"Так делают потому, что выкопанные из земли растения можно продавать только с октября, когда завершается их вегетация. Саженцы в горшках можно высаживать в любое время. Нечестные торговцы выкапывают растения из земли и сажают их в горшки, а затем продают. Обычно такие растения гибнут", – сказал Циюнайтис.

Мошенники поступают таким образом, поскольку растения в контейнерах почти в два раза дороже.

В контейнеры растения без ущерба для них можно высаживать в апреле, до начала вегетации. Растения с оголенными корнями появятся на рынке только в октябре - их корни обработают специальными химическими препаратами, уберут с веток листья.

"Если сейчас пересадить растение в контейнер, оно проживет несколько дней. Если покупатель придет жаловаться, то ему скажут, что он сам виноват. Может, не полил или еще что-то не сделал", – сказал Циюнайтис.

Он рассказал, как выявить такие растения. У выращенных в контейнерах растений корневая система хорошо развита. Если контейнер перевернуть, что сквозь дырки будут видны выпирающие корни. Если речь идет о кусте, то его можно вытащить из горшка со всеми корнями.

Так мошенничают литовские торговцы. Поляки этим не занимаются.

Что касается цен, то Циюнайтис сказал, что нет причин для их роста. Единственное, что может поднять цену – инфляция.

Лето не было дождливым, зима была теплой, деревья и кусты не погибли.

2-летний куст голубики стоит 4-6 евро.

Малина в зависимости от сорта и размера контейнера стоит 1-5 евро.

3-летняя яблоня или груша в контейнере стоят 10-15 евро.

3-летний персик или абрикос - 20 евро. С 10 октября, когда появятся саженцы с голыми корнями, они будут в два раза дешевле.

Продовоягодные кустарники стоят 6-8 евро.

"Растения в контейнере не надо сажать в спешке. Можно спокойно подготовить почву. Кроме того, эти растения на год старше тех, которые продают с голыми корнями. Выкопанный из земли саженец надо посадить в течение 7 дней", – рекомендует Циюнайтис.