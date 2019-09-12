В Литве начинается торговля саженцами, однако некоторые торговцы обманывают покупателей

Профессиональный садовод, глава gediminosodai.lt, Гедиминас Циюнайтис рассказал о мошенниках. До октября в Литве обычно продают саженцы деревьев и плодово-ягодных кустарников в контейнерах.
"Так делают потому, что выкопанные из земли растения можно продавать только с октября, когда завершается их вегетация. Саженцы в горшках можно высаживать в любое время. Нечестные торговцы выкапывают растения из земли и сажают их в горшки, а затем продают. Обычно такие растения гибнут", – сказал Циюнайтис.
Мошенники поступают таким образом, поскольку растения в контейнерах почти в два раза дороже.
В контейнеры растения без ущерба для них можно высаживать в апреле, до начала вегетации. Растения с оголенными корнями появятся на рынке только в октябре - их корни обработают специальными химическими препаратами, уберут с веток листья.
"Если сейчас пересадить растение в контейнер, оно проживет несколько дней. Если покупатель придет жаловаться, то ему скажут, что он сам виноват. Может, не полил или еще что-то не сделал", – сказал Циюнайтис.
Он рассказал, как выявить такие растения. У выращенных в контейнерах растений корневая система хорошо развита. Если контейнер перевернуть, что сквозь дырки будут видны выпирающие корни. Если речь идет о кусте, то его можно вытащить из горшка со всеми корнями.
Так мошенничают литовские торговцы. Поляки этим не занимаются.
Что касается цен, то Циюнайтис сказал, что нет причин для их роста. Единственное, что может поднять цену – инфляция.
Лето не было дождливым, зима была теплой, деревья и кусты не погибли.
2-летний куст голубики стоит 4-6 евро.
Малина в зависимости от сорта и размера контейнера стоит 1-5 евро.
3-летняя яблоня или груша в контейнере стоят 10-15 евро.
3-летний персик или абрикос - 20 евро. С 10 октября, когда появятся саженцы с голыми корнями, они будут в два раза дешевле.
Продовоягодные кустарники стоят 6-8 евро.
"Растения в контейнере не надо сажать в спешке. Можно спокойно подготовить почву. Кроме того, эти растения на год старше тех, которые продают с голыми корнями. Выкопанный из земли саженец надо посадить в течение 7 дней", – рекомендует Циюнайтис.
В Литве начинается торговля саженцами, однако некоторые торговцы обманывают покупателей
В Литве начинается время торговли осенними саженцами,...
Экономист: до 2021 года рецессии в Литве не будет (1)
12 сентября банк Luminor представил новейший...
В Литву собирается прийти российская торговая сеть "Светофор" (45)
Российская торговая сеть "Светофор" планирует прийти в...
Вывоз мусора в Вильнюсе подорожает на 38% (72)
Вывоз мусора в Вильнюсе с 2020 года подорожает на 38%. Это...
Lietuvos gelezinkeliai надеется ремонтировать польские и украинские локомотивы (2)
Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная...
TOP новостей
Приработок учителей в Литве: репетиторы получают не только вторую зарплату (34)
За час работы – от 7 до 25 и даже больше евро. В месяц –...
#ШестойУрок. Учитель физкультуры и русского из Каунаса: "Хотелось бы не существовать, а чтобы всего хватало"
Каково это – быть учителем физкультуры в литовской...
Премьер Литвы за бюджет спокоен: экономическое лето прошло, но зима еще не началась
В парламенте во время правительственного часа...
Адам Михник: поляки Литвы должны уважать литовские законы Интервью (5)
Об исторических разногласиях между польским,...
В этом году доходы росли невероятными темпами: это ощутили практически все жители Литвы (16)
В этом году зарплаты в Литве быстро росли – перемены...