В Литве на 9-тикилометровом участке будущей железной дороги европейской колеи Rail Baltica от Каунаса до Палямонаса завершены подготовительные работы и начинается прокладка ж/д путей. Стоимость всех работ – 66 млн евро.
„Rail Baltica“ tiesimo darbai Kaune
© R. Tenio nuotr.

На всем участке временно закрыто движение поездов, будут реконструировать железнодорожный тоннель, упразднят проблемный переезд Амаляй, вместо него появится самая большая инфраструктурная постройка Rail Baltica – четырехарочный подземный тоннель для автомобилей, пешеходов и велосипедистов, сообщают "Литовские железные дороги" (ЛЖД).

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"Это фактическое доказательство, что этот проект, который мы столько лет обсуждали, готовились к нему, уже осуществляется", - сказал на пресс-конференции в Каунасе министр транспорта Рокас Масюлис.

На пресс-конференции представлены планы по строительству железной дороги как в Литве, так и в Польше, Латвии, Эстонии и Финляндии.

"Мы стартуем и начинаем важный этап одного из крупнейших проектов во всем региона - соединения посредством Rail Baltica Каунасского вокзала с интермодальным Каунасским терминалом. Работы ведутся, проект успешно продвигается вперед", - сказал глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка.

По словам министра, этот терминал будет очень важен и для экономики Литвы, и для всего проекта.

В ближайшее время намечается начать проектирование и примерно стокилометрового отрезка ж/д путей от Каунаса до Вильнюса.

"Мы бы хотели в этом или в следующем году начать проектирование перемычки Вильнюс - Каунас, потому что она является неотъемлемой частью Rail Baltica, финансированием для которой мы уже заручились", - сказал министр.

Как сообщает "ЛЖД", после того, как Каунасский интермодальный терминал будет соединен с ж/д сетью Польши, Каунас станет главным центром погрузок - здесь будут обслуживаться поезда, которые ездят и по широкой, и по европейской ж/д колее.

"Это будет самая большая погрузочная точка Rail Baltica", – сказал глава проекта Rail Baltica Каролис Санковскис.

Около 15 км железной дороги за 54,762 млн. евро до конца 2021 года реконструируют консорциум компаний Hidrostatybos, Autokaustos и Leonhard Weiss RTE.

Также будут построены два автомобильных тоннеля, виадук, звукоизолирующие стены, заборы, проведут другие работы.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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