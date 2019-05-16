На всем участке временно закрыто движение поездов, будут реконструировать железнодорожный тоннель, упразднят проблемный переезд Амаляй, вместо него появится самая большая инфраструктурная постройка Rail Baltica – четырехарочный подземный тоннель для автомобилей, пешеходов и велосипедистов, сообщают "Литовские железные дороги" (ЛЖД).
"Это фактическое доказательство, что этот проект, который мы столько лет обсуждали, готовились к нему, уже осуществляется", - сказал на пресс-конференции в Каунасе министр транспорта Рокас Масюлис.
На пресс-конференции представлены планы по строительству железной дороги как в Литве, так и в Польше, Латвии, Эстонии и Финляндии.
"Мы стартуем и начинаем важный этап одного из крупнейших проектов во всем региона - соединения посредством Rail Baltica Каунасского вокзала с интермодальным Каунасским терминалом. Работы ведутся, проект успешно продвигается вперед", - сказал глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка.
По словам министра, этот терминал будет очень важен и для экономики Литвы, и для всего проекта.
В ближайшее время намечается начать проектирование и примерно стокилометрового отрезка ж/д путей от Каунаса до Вильнюса.
"Мы бы хотели в этом или в следующем году начать проектирование перемычки Вильнюс - Каунас, потому что она является неотъемлемой частью Rail Baltica, финансированием для которой мы уже заручились", - сказал министр.
Как сообщает "ЛЖД", после того, как Каунасский интермодальный терминал будет соединен с ж/д сетью Польши, Каунас станет главным центром погрузок - здесь будут обслуживаться поезда, которые ездят и по широкой, и по европейской ж/д колее.
"Это будет самая большая погрузочная точка Rail Baltica", – сказал глава проекта Rail Baltica Каролис Санковскис.
Около 15 км железной дороги за 54,762 млн. евро до конца 2021 года реконструируют консорциум компаний Hidrostatybos, Autokaustos и Leonhard Weiss RTE.
Также будут построены два автомобильных тоннеля, виадук, звукоизолирующие стены, заборы, проведут другие работы.
Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.
В Старом городе Вильнюса вместо поликлиники появится жилой дом (1)
В Старом городе Вильнюса оживают заброшенные здания. В...
Эксперты предлагают использовать терминал СПГ для выработки электроэнергии и тепла (3)
Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Т СПГ...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
City Service будет расширяться на Чехию и Словакию
Предприятие по комплексному надзору за недвижимостью...
TOP новостей
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...