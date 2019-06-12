Миссия МВФ, под руководством Борхи Грасии, проанализирует макроэкономическое состояние Литвы, оценит тенденции развития хозяйства и положение в финансовом секторе, сообщил Банк Литвы (Центробанк).
На основе информации, накопленной за время миссии, эксперты МВФ оценят финансово-экономическую устойчивость Литвы будущим потрясениям.
До 25 июня пройдут встречи миссии с представителями Банка Литвы, министерства финансов и прочих государственных ведомств, а также частного сектора.
Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас членами МВФ являются 189 стран.
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