Миссия МВФ, под руководством Борхи Грасии, проанализирует макроэкономическое состояние Литвы, оценит тенденции развития хозяйства и положение в финансовом секторе, сообщил Банк Литвы (Центробанк).

На основе информации, накопленной за время миссии, эксперты МВФ оценят финансово-экономическую устойчивость Литвы будущим потрясениям.

До 25 июня пройдут встречи миссии с представителями Банка Литвы, министерства финансов и прочих государственных ведомств, а также частного сектора.

Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас членами МВФ являются 189 стран.