В Литве начинает работу банк Revolut: 300 000 пользователей могут перейти к застрахованным счетам

В пресс-релизе специализированного банка сказано, что в Литве у Revolut больше 300 000 пользователей, поэтому он является одним из основных поставщиков банковских услуг в стране.

По данным регистра, у Revolut Payments и Revolut Bank один акционер – зарегистрированная в Великобритании компания Revolut Ltd, которой управляет 35-летний гражданин Британии Николай Сторонский.

В Литве Revolut Ltd в августе 2019 учредил филиал, который возглавляет Андрюс Бичейка. По данным "Содры" на 15 апреля, в филиале работают 140 человек.

В Revolut Payments было 18 работников, средняя зарплата которых в марте составила 3556,73 евро (2152 евро "на бумаге"), Revolut Bank – 27 работников (медиана из зарплат на бумаге 3551,16 евро "на бумаге" (2149 евро "на руки"). Медиана работников филиала 1935,94 евро "на бумаге" (1196 евро "на руки").

"Первых работников в Литве Revolut нанял в 2017 году, сейчас в офисе в Вильнюсе работают около 170 человек", – сказано в пресс-релизе.

Все три компании находятся в Вильнюсе, в бизнес-центре Park Town, на ул. Львово, 105А.

Уставный капитал Revolut Bank составляет 5.502.500 евро.

Представители Revolut сообщили, что клиенты, заново зарегистрировавшиеся в приложении, автоматически получат предложение стать клиентами банка, а все процессы будут осуществлять без дополнительных налогов.

"В ближайших планах компании – предоставление потребительских кредитов и кредитные карты, а летом – расширение банковских услуг в других странах Европы. Литовским клиентам в скором времени представят версию приложения Revolut Junior, которая позволит открыть счет для детей 7-17 лет", – сказано в сообщении.

Напомним, что группе Revolut банковскую лицензию в конце 2018 года дал Центральный банк Европы по заявке ЦБ Литвы.

В июне 2019 года главой Revolut Bank стал Виргилиюс Миркес, который проработал в финансовом секторе 25 лет, работал в банке SEB и Scotiabank.

По данным компании, услугами Revolut во всем мире пользуются 10 млн. пользователей.

В Литве деятельность Revolut попала в поле зрения депутатов парламента. Стасис Якелюнас, который сейчас работает в Европарламенте, несколько раз обращался в госучреждения в связи с возможными связями Revolut с Россией.

Член правления ЦБ Литвы Марюс Юргилас отмечал, что информация Якелюнаса была известна и ее оценивали компетентные ведомства.

Сообщалось, что отец Сторонского работает в российском "Газпроме", однако в связи с этим угрозы нацбезопасности Литвы не выявили.